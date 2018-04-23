陳潔瑤新片《漂流遇見你》 影片募資計畫上線

舒米恩（左）與陳潔瑤，替電影特映造勢。（一顆星工作室提供）

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由泰雅族導演陳潔瑤執導，歷時五年拍攝的音樂紀錄片《漂流遇見你》，23日在府中15新北市紀錄片放映院舉辦特映。新北市政府文化局局長林寬裕、導演陳潔瑤、金曲歌手舒米恩皆出席參加映後座談，並同時宣佈《漂流遇見你》影片募資計畫正式上線，希望號召大家用行動支持好電影、好音樂。

《漂流遇見你》是2016年新北市紀錄片獎的優選作品，並榮獲原住民族委員會與國家文化藝術基金會補助拍攝。陳潔瑤導演的第二部劇情長片《只要我長大》，曾於第18屆台北電影獎榮獲百萬首獎、最佳劇情片、最佳導演、最佳剪接、最佳新演員等五座獎項，並提名代表臺灣參與第89屆奧斯卡金像獎最佳外語片競逐。

《漂流遇見你》是她首次嘗試的音樂紀錄片，音樂人舒米恩、保卜應陳導演之邀到南太平洋的法屬小島--新喀里多尼亞，與當地卡納克原住民音樂人雷鬼樂團JAHK主唱尚保羅，進行一場音樂交流之旅。他們雖然國籍不同、語言也不通，但在傳統文化與生活背景上，都有許多相似之處；兩個島嶼原住民的交流，透過彈奏樂器、吟唱、拍打節奏，印證了音樂就是全世界共通的語言，而人跟土地最美好的連結就是生活。

對此文化，導演陳潔瑤表示，之前拍攝的電影中有一段是她自身的尋根之旅，當她回到了部落時，也種下了一個植物，這是代表著，希望種下植物的人們，不要忘了自己的根柢，可以再回到這土地看看自己種下的植物，因為原住民跟土地就是最親近的，這樣的作法代表與土地有著最直接最親密的連結。音樂人舒米恩則表示，這次旅程的音樂創作，同時也是電影主題曲，只有進戲院才聽得到。

影片上映集資計畫從4月23日至6月30日止，預計於今年8/4-8/5舉行為期兩天的限定上映，而募資計畫也分三階段進行，希望大家以行動支持紀錄片，共同分享音樂和電影的美好。更多活動資訊，請參閱《漂流遇見你》官方粉絲頁。

(中時 )

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