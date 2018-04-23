菸酒不離致舌癌 57歲男雞尾酒療法成功抗癌

2018年04月23日 16:44 中時 鄭郁蓁

57歲陳先生40多年來菸酒不離，一年多前赴歐旅行，太太發現他頸部變大，一開始以為是發福，後來喉嚨摸到好幾顆腫塊，甚至舌頭長腫包，是正常舌頭的數倍大，返台後立刻就醫，確診舌癌末期且合併肺轉移，眼看平時最疼愛的女兒4個月後就要嫁人，他很擔心無法參加女兒婚禮，因此前年底在太太陪伴下，鼓起勇氣接受治療。在親情陪伴、醫療團隊幫助下，成功抗癌，去年4月不僅參加女兒婚禮，外孫也剛出生。

收治病例的新光醫院精準醫療中心主任賴泓誌表示，舌癌屬頭頸癌的一種，傳統治療是化療配標靶藥物，當時有採集陳先生的組織切片檢驗，發現其腫瘤標記PD-L1的指數偏高，因這類癌患對免疫療法的反應較好，決定採化療、標靶和免疫療法三合一的「免疫雞尾酒療法」，治療2個多月成功消除腫瘤。

賴泓誌表示，抗癌目前仍是以化療、標靶治療為主，免疫療法大多屬第二線治療，但近年來免疫療法對於化療、標靶治療效果不好的患者，成為治療的新希望，因此與化療等併用的治療趨勢愈來愈夯，如肺癌第一線治療就是化療併免疫療法，而非傳統的化療併標靶治療。

賴泓誌指出，頭頸癌在男性是近年來少數增加的癌症，與一些生活習慣有關，在台灣因為菸與檳榔等因素，造成病人對傳統治療反應差強人意，而且頭頸部腫瘤對外觀造成影響，常常造成病人生活品質的影響。

新光醫院精準醫學中心在新光醫院耳鼻喉科主任/亞太頭頸癌學會理事長侯勝博教授的協助指導下，針對高風險難治性病人同時給予標靶、化療藥物以及免疫治療抗體藥物，三藥聯合使用於治療末期頭頸癌病患，初步得到不錯的治療成績，投稿至今年六月的ASCO(美國臨床腫瘤醫學會)且被接受，未來需要更多的臨床試驗來證實治療的成效。

(中時 )