文大董事會落幕　張鏡湖：正義得到伸張

2018年04月23日 16:50 旺報 李侑珊

文化大學今日召開董事會，擔任文大董事的潤泰集團總裁尹衍樑到場出席，會後面對媒體詢問時，不發一語。（李侑珊攝）

文化大學董事長張鏡湖今（23）日召開董事會，遭指控掏空校產的薇閣文教基金會董事長李傳洪以書面辭去董事一職，會中也通過前校長李天任的回任案，張鏡湖會後表示，是非已逐漸明朗，非常高興正義得以伸張。

文化大學今（23）在陽明山校本部召開董事會，由於去年底獲遴選為第8任文大校長的台科大特聘教授盧希鵬，校長聘任資格未通過，讓今日召開的董事會，備受外界矚目，文大董事長張鏡湖日前曾發表聲明，指控4名董事包括潤泰集團總裁尹衍樑、袁興夏、張冠群及薇閣文教基金會董事長李傳洪，涉嫌侵吞校產，並涉嫌校長遴選作弊，呼籲4名董事辭職。

在文化大學10名董事中，僅李傳洪及林國賢兩名董事未出席董事會，尹衍樑、袁興夏、張冠群等人皆出席。

文化大學董事會律師張少騰表示，董事長張鏡湖對今天有九位董事出席董事會，支持校長李天仼回聘、教職員加薪等提案，非常滿意，非常感謝。

至於張鏡湖控告李傳洪公然侮辱、袁興夏背信、張冠群侵佔校產等官司，張董事長仍會繼續進行。

張少騰表示，25日董事會仍會召開，繼續今天未討論的提案。

「華岡人護校正義聯盟」總召集人陳金龍表示，為了團結校友力量，文大校友在網路串連，並成立「華岡人護校正義聯盟」，捍衛創辦人張其昀的華岡興學理念。

劉金龍表示，文大董事長張鏡湖在民國74年自美返台，接掌文大，從當時的負債17億多元，到如今文大在銀行存款有60多億元的資產，可見他在校務經營、募款方面，做了很多努力，如今卻發生校長遴選作弊，還有董事涉嫌掏空校產的問題，「宛如禿鷹集團」，

劉金龍說：「張董事長當初邀請你們來共商辦學大計，沒想到卻作弊、掏空校產，還想把董事長趕走，這樣的行為宛如乞丐趕廟公，校友們都看不下去，所以才會決定串聯，設置華崗人護校交流平台。」

(旺報 )