美國大腸桿菌疫情擴大 當局呼籲別吃生菜

2018年04月23日 16:41 中時電子報 江飛宇

美國自3月13日起發生多件大腸桿菌(Escherichia coli )食物中毒病例，嚴重者會出現「溶血性尿毒症綜合徵的腎衰竭」，所幸並未有人死亡。聯邦衛生官員判定疫情來源是亞利桑那州尤馬郡(Yuma)所出產的生菜，因此呼籲各界，除非確知生菜來源安全，否則近期內先不要吃生菜，不管是寛菜還是切絲都一樣。

今日美國(UAS TODAY)報導，美國疾病控制和預防中心CDC稱，這波疫情自3月13日爆發，範圍包括16個州，至少發生53起病例在這些病例中，31人住院治療，其中5人發生了腎衰竭。最新發展是，阿拉斯加州也有病例出現。CDC決定，所有出產自尤馬郡的生菜都應該拋棄，如果不能確認生菜不是來自尤馬地區，請不要訂購或購買，如果已經買了，那就把它扔掉，千萬別吃下。

CDC解釋，大腸桿菌種類繁多，多數的大腸桿菌無益也無害，然而有些種類會產生毒素，被稱為「腸出血性大桿菌」，它們會產生「志賀毒素」(Shiga toxin)，人們在吞食細菌的2至8天內出現病狀，包括腹瀉、胃痙攣和嘔吐。雖然大多數人的免疫系體能在一周內擊敗病原逐步恢復，但是嚴重時可能導致腎衰竭這種長期性後遺症。儘管調查人員已經明確疫情來自尤馬地區，但還無法確定種植者、供應商、分銷商或品牌等來源。附帶一提，志賀毒素也出現在痢疾桿菌當中，這是由日本細菌學家志賀潔所發現的。

美國目前的疫情以賓西法尼亞州受災最嚴重，有12起的病例；其次是愛達荷州、紐澤西州、蒙大拿州和亞利桑那州等地。奇特的是，這些病人中約70％是女性，為何如此還不太確定，一般猜測，因為女性嗜食蔬菜的比例比男性要高。

大腸桿菌能在5度~50度的環境生存，以36度為最適合，剛好與人體均溫一樣，由於它不耐高溫，因此熟食可以有效避免感染，然而步驟必須相當小心，因為切菜板，菜刀、食具若被汙染，在處理食材時也可能沾附。CDC要求美國民眾勤洗手，徹底煮熟肉類，清洗水果和蔬菜，避免生食生菜與牛奶，並且在生病時，千萬不要處理食物。

(中時電子報)