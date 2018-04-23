影》隔八年前進北市 中職29年明星賽在天母

2018年04月23日 16:37 中時電子報 蔡銘仁

中職明星賽宣傳影片。(取自Youtube)

中華職棒一年一度的明星對抗賽，將在七月初開戰，繼2010年後，戰場再度移師台北，轉戰台北市天母棒球場開打，聯盟今(23日)替活動暖身，由中職會長吳志揚協同中職四隊球員，揭開以天母著名美軍宿舍「天母白屋」為主視覺設計的LOGO，宣告啟動明星賽倒數計時。

今天活動中，由吳會長及中職秘書長馮勝賢，協同中信兄弟王威晨、Lamigo桃猿朱育賢、富邦悍將李宗賢及統一獅的邱浩鈞，宣布今年明星賽的新變革。今年除了球場，也回歸用戰績分隊；照去年年度戰績，猿隊和富邦組成「明星紅隊」，獅隊跟中信則是「明星白隊」。

說起天母，四位出身台北市的球員，各有不同感觸。其中中信的王威晨說，自己以前學生時代，常到天母當球僮，當時就常在場邊看著父親王光輝打球，也替他加油；朱育賢則是有很難忘的回憶，因為他這輩子第一次打晚上的比賽，就是在天母球場。

活動首日七月7日，會先舉行明星對抗賽，接著隔天8日會舉辦「五項戰技」競賽。其中五項戰技賽前次舉行，是在1995年職棒六年，該年沒有全壘打大賽，改比「投準」、「全壘打賽」、「野手通球王」、「花式守備表演」及「接力跑壘」。

今年會比什麼項目未定案，不過球員們已躍躍欲試。王威晨想五項都參加，邱浩鈞期待雷射肩大賽；專長不是長打的李宗賢，則有興趣參加全壘打賽，一旁的去年全壘打賽第二的朱育賢打趣說，「我怕全壘打賽輸宗賢，不過好像有投準賽，我國中時當過投手，應該有機會贏。」

先發選手投票部分，一樣為球迷票選占60%、專業人士占40%；但去年以排名加權計分方式，引起不少球迷反彈，今年改以選票占比計分。球迷能透過現場、簡訊、電話、網路、寄回職業棒球雜誌第434期或每周一到周四的蘋果日報內附選票等方式，參加明星賽票選。

加權得分該如何計算？以球迷投票占60%來說，若一個守備位置球員得球迷10萬票、專業人士100票皆為最高票，那他的加權總積分就會是100分；其他球員則得由他們得到的票數，除以得票數最高球員的票數，再乘以票數占的比例，即可知道自己所得的積分，積分最高即為該守備位置先發。

此外，各投票管道的票數，所佔加權比例各不相同；現場票加權六倍最多，其次包括簡訊、電話、職棒雜誌和蘋果日報的選票，都是加權五倍，最方便的網路票選，則沒有加權倍數；另，球團教練、球員和媒體所投的專業人員選票，也一樣沒有加權倍數。

先發選手同樣除內外野手、指定打擊9人，還有先發、中繼及後援投手各1名，屆時共會選出12名選手。4月25日網路及通訊投票率先啟動，接著5月1日開放雜誌和報紙投票，現場投票則是5月9日開始。

(中時電子報)