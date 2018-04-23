高屏溪河川揚塵 屏東天空一邊灰、一邊藍

高屏溪因南風吹拂帶起河川揚塵，屏東市區右半邊明顯灰了一片。（林和生攝）

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高屏溪河川揚塵僅影響行車路線，連屏東市區都能輕易感受空汙危害。（林和生攝）

23日午後屏北地區吹起南風，高屏溪鄰近鄉鎮市陸續出現河川揚塵，不僅影響行車路線，連屏東市區都能輕易感受空汙危害，屏縣環保局立即啟動河川揚塵警報，並通知相關單位預警，且加派水車進行道路洗掃作業，盼危害降到最低。

根據里港玉田監測取得的即時空品資料，上午10時許隨著南風吹拂，揚塵現象就不斷擴大，PM10濃度達每立方公尺達到232微克，已超過初級預警標準(每立方公尺150微克)，其中包括九如、里港、屏東市等鄉鎮周邊感受最深。

屏縣環保局空汙科長陳宏仁指出，11時啟動通報後已擴大通知沿岸村里長、學校、鄉公所、教育處及衛生局進行防範，同時通知七河局與南水局針對河道進行灑水，也要求鄰近砂石場配合出動洗掃街車進行灑水防範，並提醒河床已有風飛沙產生，請民眾減少外出。

陳宏仁強調，這波河川揚塵主要是因為冬季久未降雨，使得河川乾枯、砂石裸露，且在南風吹拂助長下，讓揚塵狀況變得嚴重，預計近期會有鋒面南下，可望帶來雨勢，同時委由七河局於河床地利用稻草覆蓋，盼能減緩類似狀況發生。

民眾對於突如其來的「風雲變色」都非常有感，原本蔚藍天空變得一片灰，從高處遠眺，還能看到一邊藍、一邊灰的奇景，有網友好心提醒，「快回家將門窗關緊，不然灰塵掃不完囉！」

(中時 )

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