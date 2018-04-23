成大首創CK-Bike自行車系統 吸引台大觀摩

2018年04月23日 17:23 中時 曹婷婷

成功大學３月率先台灣大專院校，創新啟動CK-Bike，改善校園長久存在的自行車閒置及浪費問題，這項新作為吸引台灣大學前來取經，並親自體驗租借步驟。（成大提供）

成功大學３月率先台灣大專院校，創新啟動CK-Bike，改善校園長久存在的自行車閒置及浪費問題，這項新作為吸引台灣大學副總務長徐炳義等一行10人專程南下，觀摩成大的校園自有公共自行車系統CK-Bike，並實際體驗，對於成大CK-Bike採「圈欄式」而非立椿式，節省經費又有效利用空間，直稱高明。

台大團隊23日中午抵達成大，主要想了解CK-Bike系統，台大副總務長徐炳義表示，台大有意建構校園自行車系統，以改善停車空間不足與管理上的壓力，此行前來取經。

成大主任秘書李俊璋、總務長詹錢登、交管系魏健宏教授、副總務長杜明河及負責營運的學生團隊人員也不吝分享CK-Bike系統建置的緣起、理念以及行政協調等經驗。

台大團隊也提出包括自行車如何安裝感應晶片、不同款式的單車該怎麼建立統一意象、車輛調度等問題，最讓他們好奇的是圈欄式系統，台大團隊也持成大VIP數位證件在機台感應註冊、挑車取車、校園騎乘，歸還等流程。

李俊璋表示，CK-Bike不單是校園自行車營運，更是以學生教育訓練為主體激盪學生的創意發想，這也讓徐炳義大讚，成大以學生教育為主體推動實驗性的CK-Bike計畫，是相當聰明也很好的作法。

台大專員寧世強指出，OBike曾希望進駐台大，但考慮無椿式單車系統管理不易，UBike等立椿式系統成本又太高，推崇成大採圈欄式系統最是聰明。台大薛雅芳組長表示，圈欄式系統空間使用類似一般的機車停車場，空間上較有彈性。

對於台大人好奇如何在單車上安裝晶片，成大魏健宏教授表示，車身任何一處都可以安裝，成大是安裝在車前方。至於單車款式不同，要建立識別系統也不難，妥善運用「顏色」是關鍵。

成大CK-Bike目的是希望改善校園長久存在的自行車閒置及浪費問題，最終目標讓學生不需購買私有自行車。成大依學生進出頻率、校內景點、上課移動需求以及接駁鄰近成大週邊T-Bike站點為原則，分別在醫學院（成杏校區）、總圖書館（成功校區）、中正堂（光復校區）、舊總圖書館（勝利校區）、榕園（光復校區）等５處設租借站。

CK-Bike獨家採用「圈欄式」系統，自行車只需集中放在圈欄裡，一般站點式的公共自行車需要每一輛車都架在固定取還架上，相較之下，圈欄式空間節省約50%。同時CK-Bike每個租借站只要設一套租借設備，一般系統每4、5部自行車就得設一套設備，相對省下不少經費。CK-Bike另一個特點，每部自行車都鍵入晶片，租借時，借用人需持數位證件外，出入口還會自動掃描自行車，人車為一體，確定借、還都是同人同車，另一方面自行車晶片也是租借站柵欄開啟的密碼。

成大學生團隊4月正式承接CK-Bike營運，前後不到1個月時間籌組跨院系22人營運團隊。成員詹東霖表示，還是學生階段就能親身參與組織經營及運作，一切都是從無到有，籌備過程中遇到大、小意料之外的問題，從機台感應遲鈍、柵門感應不靈、還有車調度以及與學校行政系統交涉請求支援等，幾乎都要在第一時間搞定，壓力不小，但累積寶貴經驗，團隊現已陸續建立維修、安全、客服等SOP流程。

(中時 )