南市佳里第二聯合活動中心BOT案延宕 民代官員互嗆

2018年04月23日 17:10 中時 洪榮志

台南市佳里第二聯合活動中心BOT案延宕多年，無黨籍市議員陳朝來23日進行市政總質詢時，批評市府民政局圖利特定業者，引發局長陳宗彥的不滿，對嗆這是「惡意指控」。陳朝來聞言還一度衝上前拍官員桌飆罵，雙方也互控「背骨」、「惡質」。

陳朝來質詢時，針對佳里第二聯合活動中心案，指有商人關說採OT方式蓋大樓，這讓地方無法接受，他更質疑有圖利特定業者的嫌疑，為何要蓋大樓圖利商人？

陳朝來還說，民政局原本已經發公文要建活動中心，卻突然要改建大樓，「這很明顯」。陳宗彥隨即起身怒嗆，「你隨意指控！」這是對民政局同仁的嚴重汙辱，並回嗆陳朝來「敢不敢放棄言論免責權？」

陳朝來聞言十分不滿，一度走向官員席對陳宗彥拍桌說，「你在兇什麼？」陳宗彥也不甘示弱，大聲回嗆「隨意指控啦！」陳朝來則回嗆「死鴨硬嘴杯」。

主席洪玉鳳數度制止無效，雙方後來更撕破臉互罵，陳宗彥罵陳朝來「背骨！」陳朝來也回罵「你才是背骨！惡質！」雙方唇槍舌劍，互不相讓。

事後，民政局指出，有關興建佳里區第二聯合活動中心案，絕無特定商人關說改採OT方式興建大樓。此案經多次與地方研商，加上預定地又是都市計畫商業區，為考量佳里區未來整體發展，進而帶動佳里區及周邊區域開發，才規畫以活動中心為基礎的BOT開發案，希望讓商業區土地發揮最大效益，並兼顧活動中心的功能。

民政局還強調，此案經2016年2月24日市政會議審議通過，採公開招標設定地上權方式辦理開發，但經提送市議會定期大會審議時，因陳朝來議員反對致駁回未果，讓此案未能進行後續作業；未來仍將持續與議會協調討論，使該開發案能順利通過，帶動佳里區及周邊區域發展。

(中時 )