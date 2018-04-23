「家有病妻」油品大王感同身受 助創世辦愛心園遊會

2018年04月23日 17:23 中時 柯宗緯

創世基金會攜手維義油品、俄羅斯國寶級動畫「瑪莎與熊」將舉辦公益園遊會，號召民眾為植物人打氣。（柯宗緯攝）

維義油品創辦人張旺登（右）因妻子臥病在床，更能感同身受植物人家庭辛苦，因此投身辦公益園遊會。（柯宗緯攝）

高雄在地近60年「維義油品」，曾一度遭誤認為頂新集團旗下品牌，而備受攻擊。85歲創辦人張登旺長年投身公益，23日宣布與創世基金會合辦愛心園遊會，為植物人加油打氣，其實正因他有位臥病在床多年的妻子，格外感同身受。

張登旺與妻子廖思怡結褵一甲子，育有2男2女，原本婚姻幸福美滿，不料3年前妻子因腦瘤開刀後感染，從此意識混沌，臥病在床無法言語及行動，只能依賴鼻胃管餵食；近期送花蓮慈濟醫院治療後，狀況似乎好轉，能點頭示意及學習吞嚥，也讓他發願做公益。

創世高雄分會院長周冠華指出，此次主要為籌措台東院擴院經費，台東自民國103年後就滿床，目前尚有2、30戶家庭等待床位，因此所需1千多萬擴院費用，預計增加33床。而高雄只有鳳山分院70床，未來也考慮擴院服務更多需要的植物人家庭。

這場親子公益園遊會將於5月19日於高雄大遠百前廣場登場，維義油品拋磚引玉捐贈100張園遊券給植物人家屬，也鼓勵民眾預購3張園遊券就送自家油品。

活動也邀請俄羅斯國寶級動畫「瑪莎與熊」站台，另高雄食品流通公會號召10多家企業共襄盛舉，當天有好吃好玩商品、機票摸彩、闖關遊戲、精彩表演，手作市集等，目前園遊券僅預購1成。

(中時 )