台版《門徒》翻版 好友賣毒害死同居人

2018年04月23日 17:01 中時 李文正

北市南港區一名鄭姓男子多次吸毒遭逮，去年7月中，與吳姓女友在家裡吸食安毒，鄭隔天到桃園從事裝潢工作，王女施用過量，躺在床上沒有呼吸心跳，直到王女的母親打電話聯絡不到女兒，跑到住處後，才赫然發現女兒身體冰涼僵硬，士林地檢署檢察官相驗後發現是中毒死亡，經過半年的追查，將販毒的黃姓男子、男友依違反藥事法提起公訴。

發現案情有如電影台版《門徒》，30多歲王姓女子與41歲鄭姓毒蟲同居，育有1名7歲小孩，小孩平時由阿嬤照顧，偶而才會帶回來給女兒，但去年7月15日，阿嬤打電話沒有人接聽，於隔天早上，阿嬤到女兒位在南港的住處，在臥房赫然發現已經死亡多時。

檢察官吳爾文調查，死者與鄭姓同居人毒品前科累累，相驗遺體後，血液檢驗發現安非他命反應，起初鄭男不願意承認，事後發現兩人一起吸食，她才坦承是王姓好友賣給他食用。

檢方將王男拘提到案，他一開始否認販毒，且多次遭警方查獲販賣毒品，但因事證不足均獲不起訴，直到這次好友的同居人死亡，鬧出人命，他才「不否認」有將毒品賣給好友鄭，且兩人都是工地的同事，平時會一起在山區工寮吸食，遭檢察官羈押至今，近日將鄭男依法起訴。

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(中時 )