米其林一星天香樓隱藏版菜單 台中也吃得到

台北亞都麗緻大飯店天香樓榮獲米其林一星榮耀後，台中亞緻特別邀該餐廳主廚楊光宗到28樓異料理擔任客座主廚，設計「天香杭味，極致饗宴」菜單。（馮惠宜攝）

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台中亞緻大飯店28F異料理舉辦「天香杭味，極致饗宴」其中最奢華的雙人套餐黃金起士龍蝦、香烹花雕富貴燒肉，可以說是主廚融入杭式料理精髓變化出的創意菜色。（馮惠宜翻攝）

台北米其林指南於日前公布，台北亞都麗緻大飯店天香樓榮獲一星榮耀，姐妹飯店台中亞緻在母親節檔期特別邀該餐廳主廚楊光宗到28樓異料理擔任客座主廚，主持「天香杭味．極致饗宴」美食節，楊光宗秀出天香樓隱藏版菜單，半自助餐加主餐的用餐方式不但更物超所值，付出也比到天香樓追星更平價。

亞都麗緻天香樓一向是北部蘇杭料理的佼佼者，一個人客單價午餐1300元、晚餐1600元起跳，在獲米其林一星肯定後，天天訂位滿檔，唯台中亞緻大飯店年前已敲定楊光宗到4月到5月間到異料理擔任客座主廚主持「天香杭味．極致饗宴」美食節活動，他特別設計每位830+10％起的限定菜單，這價格不但比到天香樓用餐更平價，也省去舟車勞頓。

值得一提的是其中有多道主菜是天香樓VIP的隱藏版菜單，如「慢燉春風香料虎皮雞」，主廚精選台中在地溫體雞腿，用加入義式香料的花雕酒醬汁醃製12小時，先以高溫油炸方式鎖住肉汁，再以慢火滷至表皮呈現虎皮色，讓香氣層層滲入雞腿中，口感鮮嫩不乾柴，讓人吮指回味。

「黃金起士龍蝦、香烹花雕富貴燒肉」主廚選用台中霧峰酵素豬，取其五花肉部位，以主廚招牌東坡肉醬汁慢燉再淋上火焰威士忌，增添燒肉的脂香及酒香，搭配西式黃金起司龍蝦，將鹹蛋黃融入起司醬汁，澆淋在龍蝦上方以慢火焗烤，海陸雙饗盡收盤底。

台中亞緻大飯店28樓異料理「天香杭味．極致饗宴」活動自即日起到5月13日，由於跨越母親節幾乎周六周日訂位都有5成滿，其中5月5日、6日，以及5月12日、13日母親節聚餐旺日，預訂需先繳1000元訂金，用餐日將贈送4吋蛋糕。

(中時 )

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