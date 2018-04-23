男人管不住下身！伊凡娜說前兒媳難再找到伴

2018年04月23日 17:11 中時電子報 楊幼蘭

美國總統川普的第一任妻子伊凡娜（Ivana Trump）5月即將出新書，她在接受專訪時，暢談前夫與剛離婚的兒子小唐納。

據《第6版》（Page Six）網與《每日郵報》（Daily Mail）報導，伊凡娜認為，川普要什麼有什麼，過著很好的生活，年紀也大了。她說，到下次競選時，他已經73、74歲，與其競選，倒不如打打小白球。

她並指出，川普也許有點懷念自由，可能也不知道當總統要投入多少。

現年69歲的伊凡娜說，至今她和川普仍保持密切聯繫，兩人每個月都通話。事實上，兒子小唐納（Donald Jr.）要離婚的消息，也是她3月告訴川普的。

伊凡娜和川普育有3名兒女，分別是現年40歲的小唐納，36歲的伊凡卡與34歲的艾瑞克。

伊凡娜說，川普對兒子離婚當然不高興，而她也很難過。不過，她認為，小唐納既帥又成功，要找到女伴輕而易舉。但她認為，40歲的前兒媳凡妮莎（Vanessa）有5個孩子，要再找個伴可能就有點困難。

「誰會和有5個孩子的女人約會，甚至娶她？」伊凡娜說，「尤其是她還年輕，也許還想要更多。」

據說小唐納劈腿，和「名人接班人」（Celebrity Apprentice）真人實境秀的參賽者奧布蕾歐黛（Aubrey O'Day）共譜戀曲。

伊凡娜說，被劈腿總是令人痛苦的，因為她是過來人，但她也表示，但誰知道當時的狀況，她又能評斷誰？

「那是很久以前的事了，因此我認為，凡妮莎一直都知道，也許她只是無法忘懷所造成的傷害並原諒他，」伊凡娜說，「但老實說，我還真不認識幾個能管住下半身的男人。」

此外，伊凡娜也對川普的現任妻子梅蘭妮亞表達了同情。色情女星「狂暴」丹妮爾絲（Stormy Daniels）出面指稱，川普2006年在梅蘭妮亞懷孕生子後才4個月，就和她發生關係。而川普的私人律師柯恩（Michael Cohen）趕在2016年美國總統大選前11天，付了13萬美元（約385萬元台幣）封口費給她，雙方簽下保密協議。

伊凡娜說，當初她一發現，川普劈腿梅波斯（Marla Maples），也就是後來成為他第二任老婆的女人後，立刻決定離開他。她表示，自己無法和一個自稱要去打高爾夫，但令她滿腹狐疑的男人繼續當夫妻。伊凡娜說，但世上有許多女人會選擇隱忍，而每個人都有自己的方式，去處理個人問題。

她對身為第一夫人的梅蘭妮亞公開遭受AV女優羞辱深表同情，並說還好身在白宮的不是她，因為當白宮女主人所要承受的壓力太大了，更別說是失去個人自由。

(中時電子報)