台中國際旅展27日登場 六福旅遊搶先線上開賣

2018年04月23日 17:25 工商 龍益雲

「台中國際旅展」27日至30日熱鬧登場，六福旅遊集團推出今年上半年唯一一檔旅展優惠，值炎夏將至，限時推出六福水樂園早鳥預購票299元，等於原價599元直接砍對半，不分平假日都可使用，官網商城即日起搶先推出線上旅展開放預購。

六福村主題樂園邀全民參加動物派對慶典、瘋玩遊樂設施、近距離觀看動物、欣賞精彩絕倫表演，原價999元旅展限定入園門票只要550元，更加碼推出深受年輕朋友喜愛的VR互動遊戲體驗套票599元，約原價1,249元48折，還有受親子家庭歡迎的狐猴體驗套票799元，約原價1,598元5折。

六福旅遊集團表示，關西六福莊是全亞洲唯一生態度假旅館，這次旅展推出吃喝玩樂全體驗住宿專案，原價1萬9,844元平日雙人住宿只要9,999元，可入住肯亞藍天樓中樓住房1晚及活力早晚餐各兩客、六福村門票2日無限次進出，還有草原歷險及動物互動雙體驗2選1，更加碼第3至6人平假日不含專案內容免費入住。

為了提供多樣菜色選擇，六福旅遊集團旗下3大飯店台北威斯汀六福皇宮及台北六福萬怡酒店及台北六福客棧聯手出擊推出「大地餐桌真食饗味套餐」7廳通用票券，原價2,200元只要1,200元，旅展限定假日不加價。

六福旅遊集團指出，擁有40多年歷史的老字號飯店六福客棧，也有福園國際百匯餐廳午晚餐雙人套券，原價1,758元只要1,200元，不分平假日都適用。

六福旅遊集團強調，線上旅展更有台北威斯汀六福皇宮、台北六福萬怡酒店、台北六福客棧、六福居等住宿專案優惠3折起。

(工商 )