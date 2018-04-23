苗縣立國樂團結合木偶戲　5月5日親子音樂會登場

「神奇木偶遇上夢幻魔笛手」親子音樂會可聆賞國樂，另欣賞「蕭建平電視木偶劇團」演出。（陳慶居攝）

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「神奇木偶遇上夢幻魔笛手」親子音樂會可聆賞國樂，同時欣賞「蕭建平電視木偶劇團」演出。（陳慶居攝）

苗栗縣立國樂團5月5日晚將在文化觀光局中下堂，推出「神奇木偶遇上夢幻魔笛手」親子音樂會，主辦單位23日挑選《龍貓》、《菊花台》年輕人耳熟能詳的樂曲，另結合傑出演藝團隊「蕭建平電視木偶劇團」生動的演出，熱鬧為音樂會暖場。

縣立國樂團成軍於2010年，8年來帶給多場精彩音樂饗宴，「神奇木偶遇上夢幻魔笛手」音樂會，是今年國樂藝文發展計畫3場表演中的第1場。第2場大師風采音樂會「星垂平野闊」預定7月7日晚在苗北藝文中心舉行；第3場京劇名著與歌仔戲音樂會「細說明月」，10月13日晚在通霄綜合活動中心登場。

首場音樂會曲目挑選有別於傳統，上半場是令人心情振奮的開場樂《青年序曲》，接下來有東方版的青少年管弦樂入門《管弦絲竹知多少》，另邀管樂演奏家劉永泰以台灣笛、簫、木笛、陶笛、排笛等多種樂器，演奏廣受大眾喜愛的日本動畫《龍貓》主題曲。

下半場則結合傑出藝文團隊「蕭建平電視木偶劇團」，演出《藝起看虎趣》戲碼，讓觀眾同時欣賞木偶劇團表演及國樂演出，還有以二胡、大提琴領奏演出流行金曲《菊花台》，合奏曲《火車托卡塔》，表演者以音樂刻畫出一列飛馳列車形象。

23日記者會首先由縣立國樂團帶來精彩的曲目片段，就得熱烈掌聲。縣長徐耀昌表示，縣立國樂團成員多來自縣內各地，數年來帶給縣民精彩而高水準的演出，5月5日的演出在主辦單位用心規畫下，相信是一場兼具趣味、知性的音樂會，歡迎縣民28日踴躍索票觀賞，也支持縣內傑出表演藝術工作者。

(中時 )

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