調查郭文貴案　陸公安部門：偽造文件影響惡劣

2018年04月23日 21:42 旺報 陳君碩

重慶市公安局23日在郭文貴案情通報會上，播出審訊偽造公文的陳姓兄弟的畫面。（記者陳君碩攝）

潛逃海外的北京盤古氏公司實際控制人郭文貴，近段時間以來頻頻在美國爆猛料，並展示多份中共中央的「機密文件」，引起全球關注。大陸重慶市公安局23日舉行案情通報會，經初步調查，郭文貴所得到的機密文件，都是一對來自廣東的41歲陳姓雙胞胎兄弟所偽造，共有30多份假文件，郭並以每月4000美元薪水雇用陳姓兄弟，雙陳二人已被採取刑事強制措施，目前案件仍在進一步偵辦中。

重慶市公安局23日就郭文貴案，廣邀中外媒體舉行案情通報會，為了展現面向國際，現場還特別安排了口譯全程翻譯。

通報指出，2017年8月以來，潛逃美國的國際刑警組織紅色通報在逃人員郭文貴為尋求政治庇護，編造大量虛假資訊，進行網上爆料、授意並指使犯罪嫌疑人陳志煜、陳志恒偽造30餘份以中共中央、國務院以及有關部會名義印發的國家機關公文，作為其爆料的主要內容，在境外公開散佈傳播，誤導公眾，造成惡劣影響。

陳志煜、陳志恆雙胞胎兄弟，於今年2月18日被逮捕歸案，兩人到案後坦承犯罪。調查發現，郭文貴及雙陳兄弟分工明確、手法專業，由郭文貴提出文件涉及方向和主題，陳志煜利用其曾在國家機關工作過，熟悉文件起草和製作規範的經驗，研究公文的行文規範和習慣，在網路上大量搜索並造假相關主題的資料、公文樣式和最新訊息、專業用語，編造所需的公文內容，再用公文製作軟體，套用公文版型格式。

陳志恆則利用掌握的電腦技術，將網路上下載的紅色文頭、公章圖片編輯修圖處理並加以套用，偽造公文完成後再印出拍照，再提供郭文貴，一份偽造公文約需花一星期製作。雙方於2017年8月正式建立合作關係，郭文貴以每月4000美元的工資雇用雙陳，並為陳志煜支付差旅費和買手機等費用，郭還承諾出資5000萬美元建立基金供其支配。

根據現場播放審問雙陳的影片，陳志煜稱，他是根據郭文貴擬定的主題，尋找專業用語、法律用語、政治常識，再將這些碎片化訊息，整理並加以編造成初稿；他也坦言，郭文貴想要營造出「通中門」，讓川普不要遣返他。

此外，陳姓兄弟也曾將一份關於台灣的偽造文件，稍加修改變成涉美文件，他們曾偽造一份《國務院辦公廳、中央國家安全委員會辦公室關於2014年度秘密增派范海濤等33名國安部人民警察赴台值勤工作方案的批覆》，去年將此份文件的「赴台」改成「赴美」，變成《國務院辦公廳、中央國家安全委員會辦公室關於2017年度祕密增派何建峰等27名國安部人民警察赴美執勤工作方案的批覆》，內容中的中國銀行「台北分行」改成「紐約分行」，至於人數改成27人，則是因為兩人的生日是11月27日。

(旺報 )