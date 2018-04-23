金華演習學術研討會 聚焦「2019東亞青年運動會」維安

2018年04月23日 17:34 中時 張理國

「2019東亞青年運動會」今年8月24日至8月31日將在台中市舉行的賽事。行政院副院長施俊吉表示，「2019東亞青年運動會」是重要的國際賽事；期許各中央機關及地方政府之反恐維安措施將威脅危害風險降至最低，以維護各國參賽選手及觀賽群眾安全，保障賽事順利進行。

行政院與國家安全局今明兩日於國家安全局訓練中心共同舉辦「2018金華演習學術研討會」，施俊吉出席開幕致詞時表示，「2019東亞青年運動會」是重要的國際賽事，安全工作則是所有活動的核心價值及關鍵基礎。維安工作必須有效回應人為危安事件及恐怖活動威脅，兼具專業能力及緊密合作。期許各中央機關及地方政府之反恐維安、國境管理、災害防救、資訊安全、交通運輸、疫情防治、緊急醫療等部門同仁，把握訓練機會，透過跨領域專業研討、經驗交流及實作演練，強化應變能力，將威脅危害風險降至最低，以維護各國參賽選手及觀賽群眾安全，保障賽事順利進行。

國土安全辦公室表示，因應國際安全情勢變化，維安工作成為各國舉辦各類國際活動成功與否的關鍵指標。政府十分重視民眾及公共安全，「2019東亞青年運動會」將吸引大量人潮參與，為協助台中市辦理此國際體育盛會，展現我國良善治理能力，建構安全友善環境，該辦公室已啟動各項安全整備機制，以嚴謹及慎重的態度，因應相關維安需求。

國土安全辦公室指出，此次研討會將分「專題研討」及「桌上演習」兩階段。「專題研討」部分，邀請李昌鈺博士、實務界專家以及相關機關，共同針對「2019東亞青年運動會」維安策略深入研討，強化國際合作連結；第二階段的「桌上演習」，以貼近實務運作的研討模式，強化精進維安工作架構，為爾後兵棋推演工作提供策略基礎。

國土安全辦公室表示，因應近來國際安全情勢的衝擊與影響，以及舉辦國際大型賽事可能引發的威脅，行政院規畫今（107）年至明（108）年共二年期程的「金華演習」，採專題研討、兵棋推演以及實兵演練方式交替實施，盼凝聚能量聚焦於協助推動東亞青年運動會維安工作。

(中時 )