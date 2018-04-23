引進近江姬和牛 生鮮業績2018年攻億元營收

東森購物首賣近江姬和牛，生鮮業績2018年攻億元營收。(業者提供)

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看準母親節與端午節贈禮市場商機，東森購物今(23)日宣布，引進日本滋賀縣琵琶湖、日本皇室御用最頂級的夢幻A5近江姬和牛。

東森購物生鮮商品自2014年與「漁季」品牌合作冷凍水產商品，近三年來已做出市場規模，2014～2017年營收超過1.6億元，2018年起預期要做出一年1億營收。

日本政府將2018年訂為日本和牛年，預期2020年達到和牛出口250億日圓業績，東森購物這次推出日本頂級和牛組合價，分為御膳組9,900元、與品味組6,290元，由於透過直輸、中間少掉代理經銷商，價格較市場便宜35~40%左右。

東森購物指出，近江牛在日本與神戶牛、松阪牛並列三大和牛，一年只能產出6,000頭，而其中只有30%、約1,800頭被認定為「近江-姬和牛」黑毛母牛，數量極為稀少，是日本皇室指定御用的頂級夢幻和牛，連明治天皇都讚不絕口:「從未吃過這麼好吃的牛肉」。

頂級A5近江姬和牛來自於滋賀縣琵琶湖，飲用湖琵琶湖的湖水成長；近江姬和牛的優勢在於，在青山綠水、群山環繞的自然然環境中生長、食用的是當地的大麥與米糠，因而造就出頂級而細膩柔潤的肉質，霜降油花細膩豐富，入口即化，散發甜美香氣，吃起來清爽無負擔。

由於市面上充斥假貨，東森購物提醒消費者，購買和牛務必認明和牛證書，且與牛肉包裝上的「近江牛」標準字樣相同才是真品。

除了引進頂級和牛，去年10月東森購物推出百年歷史限量的「日本湯淺金萬醬油」，80分鐘完售5,000瓶醬油，平均每1.04秒就售出一瓶，今年元月「日本頂級A5飛驒和牛限量組合」，則以平均每12秒賣出一組完售300組。

(工商 )

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