金大校友賣不一樣的麵包 母校簽約相挺

2018年04月23日 17:35 中時 李金生

國立金門大學5位食品系同學在學期間成功研發出「高粱低升糖抗性澱粉麵包」，並取得「高粱抗性澱粉萃取技術」的專利，畢業後在金城鎮後浦16藝文特區經營「玫瑰園」烘焙坊。日前她們與母校金大簽訂技術移轉合約，繼續實踐一起「開店」的夢想。

金大指出，在該校食品系副教授李欣玫研究團隊的輔導下，玫瑰園烘焙坊也獲得2017年金門縣政府地方型SBIR計畫補助。

李欣玫表示，高粱抗性澱粉萃取技術是循環經濟最佳的案例，也是解決高粱酒糟再利用的最佳模式。高粱酒糟營養豐富且含有多酚等機能性成分，卻因為酸澀又粗糙等多種因素而無法直接食用，但在透過這項新研發出來的專利技術後，可以有效快速的萃取出具有機能性的高粱抗性澱粉。

李欣玫說，高粱抗性澱粉不易被人體小腸消化 ，而是會在大腸發酵的特殊澱粉，可當作低升糖指數的機能性食品。對需要忌口，無法享用精緻澱粉製作烘焙食品的糖尿病人，以及怕胖又不想吃粗糙麵包的消費者而言，可說是一大福音。

金大校長黃奇、食品系李欣玫副教授及玫瑰園烘焙坊負責人潘如憶等人代表出席簽約。黃奇表示，未來將會持續把校內研發成果落實在產業執行，積極推動教研產三位一體的合作機制，讓金門大學在地方特產研發方面，扮演更積極、重要的角色。

(中時 )