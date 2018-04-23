即時快評》「警消不服從」打記者變調 抵消同情聲援的力量

2018年04月23日 17:46 中時電子報 劉峻谷

退休警消及公教團體23日下午發起「警消不服從」遊行，大批抗議群眾走上街頭，隔著拒馬以丟擲裝有紅漆的袋子、撒冥紙等方式表達不滿及抗議。中央社記者吳家昇攝 107年4月23日

今天的警察很悲傷，也令人憤慨。

清晨，台南2名國道警察在執勤時，被打瞌睡的司機駕駛大貨車撞死，媒體大篇幅報導，從兩人認真工作的上班情況到家庭生活。一位再2個月就要退休享清福；一位是六歲三歲女兒的爸爸，卻撒手驟逝，幼子何辜，聞之莫不令人鼻酸。

媒體也聲援國道交警察的心聲，統計40年來有22人殉職，高風險工作應有高風險津貼或應有的安全設備。警政署也承諾要對2名殉職警員爭取從優撫恤。

下午，「警消不服從」抗爭活動卻在陳抗過程中打記者，勒著攝影記者的脖子猛毆後腦，流血送醫；跳上監察院拔國旗；潑紅漆、撒冥紙，充滿暴力與激情，掩蓋原先的訴求，逾越陳抗活動的底線，警察、消防員的正面形象整個變調。

這次的「警消不服從」活動由退休公教、消防、警察組成，原來是執法者，理應最懂得陳情抗爭的程序和法律界線，卻在陳抗活動中走調，讓民眾一天之中看到警察形象從悲情到暴力，這將抵消社會因同情國道殉職警員所凝聚出來的聲援力量。

發起「警消不服從」的退休公教、消防、警察總會長許俊逸、陳弘毅、耿繼文有責任趕快制止失控的成員，回到理性和平的陳情訴求，才能獲得社會大眾的認同和聲援。

(中時電子報)