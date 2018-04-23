中時晚間快報》退休警消上街頭 鳴笛悼殉職警

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綜合報導

◎退休警消上街頭 鳴笛悼殉職警

為抗議警消的年金改革法案，樓地板不如軍人，中華民國退休公教、警、消總會等團體，23日發起為期2天的「警消不服從」遊行陳抗，下午先在中山南路、青島東路集結，包括國民黨籍多位立委、議員現身力挺，3時遊行隊伍出發，陸續前往監察院、行政院、總統府、總統官邸、內政部、立法院遞交陳情書，晚間預計夜宿立院、內政部與總統官邸外，希望在年改7月大限前，政府能重新修正法案。

◎赴美開公司申請專 吳茂昆涉侵害東華權益

新任教育部長吳茂昆19日赴立法院備詢，立委柯志恩爆料他曾在2015年東華大學校長任內，拿著學校專利「綬草萃取物」去美國開「師沛恩生技公司」，一個月之後又赴大陸申請專利，顯然違反公務員服務法。吳茂昆稍晚表示，一切是為了順利拿到專利、更有效在世界長遠發展；但立刻有立委打臉表示，申請專利不一定非要赴美開公司，東華校內就有現成例子。

◎陸首艘國產航母 近日試航

23日是中共解放軍海軍建軍69周年，大陸觀察者網報導稱，大陸首艘國產航母今天上午在多艘拖船的簇擁下，已經離開停泊的大連造船廠栖裝碼頭，接下來可能進入船塢進行船底清理保養，為試航做最後準備，也可能直接開始其首次試航。鳳凰網也引述專家消息稱，「4月23日海軍節，首艘國產航母將進行海試。」

◎郭采潔《遠大前程》 索吻陳思誠

CHOCO TV跟播陸劇《遠大前程》，由陳思誠、佟麗婭、袁弘、郭采潔主演。郭采潔為了劇情更是主動要求增加與陳思誠的吻戲，讓陳思誠笑說：「原本劇本沒有，但都演到那了，郭采潔對我說，『不覺得吻一下更好嗎？』我得奉獻自己嘛！」

(中時電子報)

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