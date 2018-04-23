王威晨有明星賽夢 想挑戰爸爸王光輝的先發紀錄

2018年04月23日 17:45 中時電子報 蔡銘仁

中信兄弟去年大換血，前兄弟象(中信前身)球星王光輝的兒子王威晨獲機會，站穩一軍舞台，他今年手感一樣火燙，至今打擊率破3成，有望生涯首度一嚐明星賽滋味，王威晨今(23日)出席明星賽宣傳活動，透露想打明星賽的渴望，也期許能挑戰爸爸連12年明星賽先發紀錄。

今年才要滿27歲的王威晨，2015年選秀第十三指名加盟中信，直到去年才站穩一軍。王威晨今年出賽21場，繳打擊率3成29、長打率3成78、上壘率4成15成績，以8次盜壘和富邦悍將的李宗賢暫並列盜壘王；在開季狀況起伏不定的中信陣中，他是少數身手能維持穩定的打者。

今年明星賽按去年戰績分隊，中信和統一獅被分在「明星白隊」；以王威晨目前的表現，很有機會挑戰首度入選明星隊。他以前都是看著爸爸打明星賽，現在有機會打，很期待能入選，活動時不忘替自己拉票，「沒打過，會想打打看，希望球迷跟球員可以把票投給我。」

王威晨的爸爸，是綽號「萬人迷」的前兄弟球星王光輝，他現役時期寫下連12年明星賽先發，一度是中職紀錄，到2013年才被彭政閔改寫。王光輝對王威晨來說，不僅是個追逐的目標，平時也是他征戰職棒的「心靈導師」。

王威晨透露，平時跟爸爸都會聯絡，每次比賽後，爸爸也都會傳訊息，跟他說辛苦了，「上禮拜狀況掉下來，加上球隊輸球，心情有點差，就有問爸爸要怎麼調整，他告訴我要開心一點，隔天我好像就打了4支安打，雖然只是小提醒，卻有很大的幫助。」

這次明星賽在天母球場，對王威晨而言，那是個充滿回憶的地方，他說，以前讀重慶國中的時候，會去那邊當球僮，撿過不少場球，也曾因此參與過總冠軍賽，那時其中一支打進冠軍賽的球隊，就是王光輝所屬的兄弟，「那時在場邊，心裡都偷偷希望爸爸的球隊贏。」

(中時電子報)