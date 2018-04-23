超擬真臨檢遍地開花 警友捐爆閃燈嚇阻交通違規

2018年04月23日 17:53 中時 王文吉

豐原區肇事熱點建成路已設置爆閃警示燈，入夜後閃爍紅、藍燈光，有如警方路檢點。（王文吉攝）

豐原區旱溪西路曾發生嚴重車禍，現已設置爆閃警示燈，入夜後變換紅、藍燈光，遠看就像警方路檢。（王文吉翻攝）

警力有限，民力無窮！豐原分局為維護交通安全，繼各警友站及慈濟宮捐贈32組LED爆閃燈後，豐原分局警友辦事處再致贈20組，設置於易肇事路段。紅、藍燈光有如警方路檢點，提醒用路人放慢車速，經交通分隊統計，3月份各類交通事故發生件數，比去年同期明顯降低。

女騎士行經旱溪西路遭吉普車輾壓命危，建成路日前也發生2起死亡車禍。為減少交通事故，豐原分局針對轄內肇事熱點建置52組太陽能LED爆閃警示燈，紅、藍燈光在夜裡閃爍，遠看就像警方路檢。許多用路人表示，夜間行經有爆閃燈路口，真的會嚇一跳，會放慢車速。

市議員陳清龍表示，豐原分局轄管豐原、潭子、大雅及神岡4個行政區，人口多，交通狀況也複雜，廣設爆閃燈有警惕效果。市議員翁美春也說、爆閃燈每組造價3、4000元，若全面設置恐怕會排擠其他預算，非常感謝警友辦事處慷慨解囊，在52處路口守護用路人行車平安。

分局長林宏儒表示，減少車禍唯有「防患於未然」，衷心感謝豐原分局警友辦事處、各警友站、慈濟宮等協力，增添52組防制車禍利器。根據豐原交通分隊統計，去年同期發生3001件各類交通事故，今年降至2894件，共減少107件，顯見安裝爆閃燈已有初步成效。

(中時 )