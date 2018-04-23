喜迎母親節 美系彩妝祭出男神連晨翔招財

2018年04月23日 17:53 中時 吳娮翎

伊麗莎白雅頓艾地苯高效肌密組，價值1萬1288元，特價7580元。（伊麗莎白雅頓提供）

伊麗莎白雅頓艾地苯頂級日夜活膚組價值7540元，特價4980元。（伊麗莎白雅頓提供）

DERM iNSTITUTE得英特明星凍膜組（台北微風廣場本館限定），原價1萬4885元，特價1萬1700元。 （DERM iNSTITUTE提供）

買ReVive六胜肽眼部抗皺精華15ml， 贈極緻除皺眼霜3ml、光采再生賦活眼霜3ml，價值1萬4050元，優惠價1萬1500元。（ReVive提供）

蘿拉蜜思2018母親節寵愛獻禮首圖。（蘿拉蜜思提供）

Benefit Blush Bar頰彩舞不停價值6000元，特價2660元。（Benefit 提供）

GLAMGLOW明星大容量組瞬效補水發光面膜100g，原價4000元，特惠價2800元。 （GLAMGLOW提供）

搶攻母親節市場，美妝祭出快閃店策略，吸引消費者打卡消費，拉抬業績，伊麗莎白雅頓更邀來男神「連晨翔」站台。

男星連晨翔表示，「平常會送媽媽、姊姊保養品，而且送禮前會先詢問家人膚質狀況，也會偷偷注意媽媽化妝檯上的品牌。」很重視肌膚保養的他說，幾乎每天都會敷面膜，而且特別注重脖子部位，至於女生的肌膚，他笑說，「如果女友不愛保養，我會主動幫忙擦保養品，或是邀女友一起互相保養，增加相處情趣！」

蘿拉蜜思精選兩大明星商品下殺63折起，以喚顏凝露為主，祭出「蘿拉明星底妝組」，針對柔光透明蜜粉祭出「經典蜜粉雙星組」。Benefit則以「粉紅夢幻包裝」為訴求，其中「頰彩舞不停」日銷百組，開賣秒殺最受消費者青睞。

頂級保養ReVive經典明星商品「光采再生活膚霜」、新品「六胜肽眼部抗皺精華」都在特惠之列，除超值「經典活膚組」，另有買大送小超優惠組合，新品更下殺82折起。奢華保養品牌DERM iNSTITUTE則發表明星凍膜組組，下殺79折最為優惠。

美國好萊塢面膜保養專家GLAMGLOW，祭出面膜買2送4發光首選組7.1折，超人氣經典發光面膜六小福5折，明星大容量組發光面膜100G加大版7折，另有彩妝組特惠。

(中時 )