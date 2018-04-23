經長力挺深澳 台電喊冤：火力發電不是空污元兇

2018年04月23日 17:57 工商 陳鷖人 、 季志翔

經濟部部長沈榮津23日主持台電打造世界第一流深澳燃煤電廠記者會，說明深澳電廠更新計畫的相關面向，並回應近期各界的意見。（季志翔攝）

深澳電廠議題持續延燒，依旺旺中時民調逾7成北北基民眾認為電廠應「重啟環評」。經濟部長沈榮津今（23）日第二度親上火線回應，表示一切皆依照程序辦理，間接否決重做環評可能性，並強調缺少深澳電廠，南北區域供電失衡問題將更加嚴重。

近五年統計顯示，北部平均電力短缺134億度，仰賴南電北送。沈榮津指出，北部供電狀況已達到失衡狀態，若無深澳電廠，將無法因應未來北部投資需求，同時區域供電風險也會提高。

台電總經理鍾炳利補充，北部目前電力短缺134億度，預計2025年北部用電量會再增加50億度以上，深澳電廠兩部機組可以提供79億度，可以降低南電北送帶來的風險。

同時，台電也直言：「火力發電雖不是空污元兇，但是台電會盡力採用最新技術降低污染」；深澳新電廠氮、硫氧化物排放將比舊電廠減少10倍以上，粒狀物排放也減少1倍。

依環保署統計，台灣約有6成PM2.5污染源來自境內；在境內污染源中，前三大污染源為大貨車（占11.2％至16.8％）、餐飲業（占10.7％至12.2％），及道路揚塵（9.0％至9.9％），電立業排名第5名，占4.5％至9.9％。

台電發言人徐造華澄清道：「火力發電不是空污元兇」，深澳電廠也將採用最新技術機組，減少空污排放量。深澳電廠計畫也經過修正，採取降低環境衝擊措施，包括兩部機組裝置容量皆由80萬瓩降為60萬瓩、設施集中於深澳灣、煤倉改設廠內，並由6座降為4座，並取消設置345KV超高壓線路。

台電環保處長蔡顯修也拿出數據，預計2025年電力需求會增加100億度，但是台電會透過自主降載、增加燃氣發電、更新燃煤機組三措施改善空污，屆時污染物排放量將從10萬噸降至6.5萬噸，減少35％。

新北市長候選人侯友宜今日也表態反對深澳電廠，直言若他當選，即使電廠完成也不會核發生煤許可。對此，沈榮津回應道，「社會自有公評，電是大家在用，不可本位主義。」

沈榮津指出，經濟發展自然會帶動用電需求，所以政府要蓋電廠滿足需求，國家、產業禁不起缺電衝擊，能源安全、供電穩定、環境保護、價格合理都是缺一不可台電會盡力做好長期穩定電力規劃，降低對環境影響。

他也坦言，近一兩年煤的問題導致電廠開發、運作不順遂，是過去沒有的現象，會加強對外溝通，釐清社會疑慮。

(工商 )