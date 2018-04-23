等不到回家切蛋糕 國道殉職警妻生日成丈夫忌日

國道警察國道新市分隊2名警員今晨在執行時遭撞殉職，他們的太太子女等著他們下班切蛋糕，如今都已夢碎。（本報系記者攝）

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中時電子報
國道殉職員警郭振雄(右)的太太今天生日，郭下班後要回家幫妻過生日，怎廖竟成了自己忌日。（中天新聞）
葉家豪同事相處融洽，過二天就是他太太生日，他排假要帶妻兒出遊，卻是再也無法成行。（程炳璋攝）

國道警察國道新市分隊警員郭振雄和葉家豪今晨在執行時，遭到貨車追撞當場喪命殉職，令人難過的是今天是郭振雄太太的生日，下午他還特別請假要給太太慶生；而再過2天也就是25日是另名殉職警員葉家豪太太的生日，他也有排休要帶太太出去玩，但是清晨的一場飛來橫禍，已使得二名警察的眷屬失去了丈夫，年幼兒女沒了父親，再也等不到他們回家切蛋糕了。

郭振雄的同事泣不成聲說，今天剛好是郭振雄妻子生日，郭上午出勤前還說，打算今天下班後，晚上要幫老婆慶生，但這場生日宴將永遠缺席了，未來郭妻生日還得面對丈夫的忌日，讓人覺得心疼心疼。

更讓郭警家人難以面對的是，郭振雄有一位弟弟，也是當警察，是警員班125期，多年前也是因意外死亡，如今，哥哥慘死輪下兄弟二人，從警報效國家，卻都等不到退休，安全下莊。

同事難過的說，郭振雄育有2女1男，本來去年6月滿50歲就想退休，但因為警察退休政策改變，加上小孩仍在就學，他不想一次退，決定改依新制領月退俸，因此還得再待3年，就沒想到今年就遇上橫禍。

另名殉職警員葉家豪也已婚，育有2名還在讀幼稚園的女兒，他的臉書常po出帶著愛女出遊的照片，一家人和樂融融，笑得開心，再過二天就是他太太生日，他已排假準備要帶著妻小出遊，給太太做生日，如今這些承諾與期待都已成最難以抹去的最痛。

(中時電子報)

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