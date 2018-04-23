「歐巴」遺失錢包與護照 員警火速尋回

台中市警局第四分局大墩所員警，火速找回韓男遺失的錢包，河男相當感激與員警黃薇儒握手，謝謝她的幫忙。（黃國峰翻攝）

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中時

二名韓國籍男子日前深夜約11時40分，向巡邏員警招手，尋求協助，台中市警局第四分局大墩派出所二員警立即給予協助，原來二韓籍男子，搭乘計程車不小心將錢包及護照留在計程車後座上，員警調閱路口監視器，火速在凌晨1點就找到錢包下落，完美完成國民外交。

台中市警察局第四分局大墩派出所警員林立肯、黃薇儒，日前執行巡邏勤務，深夜行經中市南屯區大觀路口附近，發現二韓籍男子招手請求協助，其中27歲的河男以簡單的中、英文表示，，2人來台旅遊，從旅館搭乘計程車到燒烤店吃消夜，下車後才發現內有台幣1萬7千元及護照的皮夾遺留在計程車上，事出突然也沒記車號。

員警將二人帶回所內休息，詳細詢問過程，並依所答調閱路口監視器，很快在凌晨1點初就找到計程車號，聯絡上司機。但司機表示已回到梧棲住家，到車上尋找果然在後座發現皮夾，由於時間也已晚了，司機就近將錢包交給梧棲分駐所。

二韓男聽到錢包還在，都開心的笑了，表示將在隔日自行前往梧棲分駐所領回，對於警方這麼快就找到錢包，很是欽佩，直說要請員警喝飲料，表達謝意，員警說這是職責，婉拒他們的好意，並表示為民服務不分國籍，能積極協助外藉人士解決急難，是最好的國民外交活動。

(中時 )

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