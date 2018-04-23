租屋處成為賭窟 既成違建也得拆

新莊警分局上月破獲違建鐵皮屋經營獨場案，警方查獲後立即報請市府稽查，市府認定既成違建涉及不法，將失去緩拆保護傘，而市府昨天也派員前往拆除該處違建。（曾百村翻攝）

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新莊警分局上月破獲違建鐵皮屋經營獨場案，警方查獲後立即報請市府稽查，市府認定既成違建涉及不法，將失去緩拆保護傘，而市府昨天也派員前往拆除該處違建。（曾百村翻攝）

新莊警分局上月破獲賭場案，同時還搜出毒品，警方發現，不肖人士喜愛承租違建鐵皮屋經營不法，之後市府認定，該處雖是既成違建，但涉及成為犯罪場所，已無法適用緩拆項目，於23日派員前往斷電、拆除，讓不肖份子無法利用違建「藏污納垢」經營不法。

警方上月中旬於中信街破獲「職業賭場」，楊姓嫌犯運用鐵皮屋當掩蔽，同時還提供毒品讓賭客供施用，該案破獲後，為斷絕當地治安疑慮場所，警方隨後報請拆除違建，昨天上午市府相關單位到場，將鐵皮屋斷電、拆除。

而該處原本是「既成違建」，若未加蓋建築沒有更動內部隔間，是被列為緩拆的行列之中，但由於鐵皮屋經常被用來當作犯罪場所，新北市政府及警局施出鐵腕，表示若違建被查獲用來經營不法，將免去緩拆的保護傘，並立刻報請拆除。

警方透露，不肖業者喜愛找違建的鐵皮屋警營不法，少許房東也想因此鋌而走險牟利，皆不可取，昨天拆除該違建就是宣示查緝的決心，希望藉此阻斷不法行為發生。

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(中時 )

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