迎戰母親節 台中金典推出暹邏美食節

台中金典酒店自助餐廳「暹邏美食節」活動登場，主廚端出一道道酸辣好滋味的泰式料理，並且祭出原價支付餐費四人同行一人免費的優惠。（馮惠宜攝）

友善列印
中時

離母親節只剩3周，台中金典自助餐廳有鑑於天氣逐漸轉熱，即日起推出「暹邏美食節」，主廚端出著名泰式咖哩螃蟹、泰式酸辣蝦湯、炸蟹棗、泰式風味米粉湯等當地著名的料理，還有香蕉煎餅、芒果糯米飯等，令人回味再三的泰式點心，搭配「四人同行一人免費」的優惠，藉由這些酸辣好滋味，去除暑氣。

在菜式中主廚巧妙運用香茅、薑黃、辣椒、咖哩……等辛辣香料，推出多道泰式著名料理，如「泰式酸辣蝦湯」爽酸辣非常開胃。；「泰式咖哩螃蟹」，以大火炸到酥脆的螃蟹，裹上滑嫩炒蛋及泰式咖哩拌炒的醬汁，一入口咖哩香氣、螃蟹鮮美與炒蛋彈嫩，巧妙的融合。

另外，源自潮汕飲食文化的庶民料理的「泰式風味米粉湯」，同樣是必吃美食。而採用新鮮蝦仁及蟹肉製作內餡的「炸蟹棗」，則是需要反覆手工打出黏性後，用腐皮包覆再以溫火炸至金黃香脆，沾上主廚特製的梅醬風味更佳，這道料理做工繁覆，卻是泰國當地相當特色的小吃。

當然，在泰式料理中絕不能錯過的就是甜品，不論是以蒸熟糯米為底料，搭配棉軟甜蜜的芒果，再淋上椰漿的「芒果糯米飯」，或是以薄餅包裹香蕉切片，再用奶油煎至酥脆，最後淋上煉乳的「香蕉煎餅」，道道都是在品嚐過重味酸辣泰菜之後的最佳良伴。

金典「暹邏美食節」自即日起到7月1日登場，麗廳同步祭出用餐優惠，活動期間只要現場以原價支付餐費的民眾，即可享有不分平假日「四人同行一人免費」的優惠。

(中時 )

高雄市教育產業工會急難救助金 … 雙北1280元月票沒有吃到飽？ 民…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。