迎戰母親節 台中金典推出暹邏美食節

2018年04月23日 18:07 中時 馮惠宜

離母親節只剩3周，台中金典自助餐廳有鑑於天氣逐漸轉熱，即日起推出「暹邏美食節」，主廚端出著名泰式咖哩螃蟹、泰式酸辣蝦湯、炸蟹棗、泰式風味米粉湯等當地著名的料理，還有香蕉煎餅、芒果糯米飯等，令人回味再三的泰式點心，搭配「四人同行一人免費」的優惠，藉由這些酸辣好滋味，去除暑氣。

在菜式中主廚巧妙運用香茅、薑黃、辣椒、咖哩……等辛辣香料，推出多道泰式著名料理，如「泰式酸辣蝦湯」爽酸辣非常開胃。；「泰式咖哩螃蟹」，以大火炸到酥脆的螃蟹，裹上滑嫩炒蛋及泰式咖哩拌炒的醬汁，一入口咖哩香氣、螃蟹鮮美與炒蛋彈嫩，巧妙的融合。

另外，源自潮汕飲食文化的庶民料理的「泰式風味米粉湯」，同樣是必吃美食。而採用新鮮蝦仁及蟹肉製作內餡的「炸蟹棗」，則是需要反覆手工打出黏性後，用腐皮包覆再以溫火炸至金黃香脆，沾上主廚特製的梅醬風味更佳，這道料理做工繁覆，卻是泰國當地相當特色的小吃。

當然，在泰式料理中絕不能錯過的就是甜品，不論是以蒸熟糯米為底料，搭配棉軟甜蜜的芒果，再淋上椰漿的「芒果糯米飯」，或是以薄餅包裹香蕉切片，再用奶油煎至酥脆，最後淋上煉乳的「香蕉煎餅」，道道都是在品嚐過重味酸辣泰菜之後的最佳良伴。

金典「暹邏美食節」自即日起到7月1日登場，麗廳同步祭出用餐優惠，活動期間只要現場以原價支付餐費的民眾，即可享有不分平假日「四人同行一人免費」的優惠。

(中時 )