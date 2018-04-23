響應環保 匯豐不再資助燃煤電廠與化石工業

2018年04月23日 18:19 中時電子報 江飛宇

匯豐銀行(HSBC)表示，為了配合巴黎氣候協議，他們將全終止未來對新的燃煤電廠、海上石油鑽井平台、北極石油鑽井的相關投資。這是全球主要金融機構最新的環保表態，相當具有指標性。

英國獨立報(independent)報導，這則消息是匯豐銀行集團於星期五時，在倫敦舉行的銀行股東周年大會上宣布的，滙豐集團策略部門負責人丹尼歐．卡利爾(Daniel Klier)表示：「我們認識到，2015年的巴黎協議，關於減低碳排的目標需要國際金融體系的支持才能達到，因此我們集團有責任支持。」

巴黎協議是一項全球環保公約，旨在限制溫室氣體排放並遏制氣溫上升。隨著關注氣候變化的股東、客戶，以及越來越多地對企業都具有環保共識，因此他們也願意未來的發展方向儘量與巴黎協議保持一致。

這並不是匯豐集團首次提出綠色提議，去年該集團同意在2025年之前，提供1000億美元的可持續能源投資，也願意在2030年之前，購買採購由再生能源所發出的全部電力。

除了匯豐銀行以外，荷蘭國際集團ING、法國巴黎銀行也宣布他們將在未來的12個月內，避免再資助燃煤、石油等所謂的骯髒能源，同時在世界銀行也將在2019年以後，停止資助石油和天然氣開採。

不過，匯豐銀行不會停止對發展中國家的火力發電相關投資，他們將其視為民生基礎建設，不必急著要求減碳。目前匯豈對孟加拉、印度尼西亞和越南有一些燃煤電廠投資項目，而這些電力是數百萬人的能源生命線。

匯豐銀行首席執行長約翰．弗林特(John Flint)說：「這三個國家中還有很多人處於無電狀態，因此現階段要緊的是如何讓他們有電可用。對我們來說，合理的立場是同意他們繼續完成基礎礎建設，也就是難度較低的燃煤發電，這是個合理的折衷辦法。」

綠色和平組織對此舉表示歡迎，稱化石燃料是一種日益毒害的商業工具。不過，一組環保壓組上個月所發布的一份報告發現，即使各國的環保共識正在提升，但是化石燃料工業的資金仍然很好找，事實上，全球各大銀行對化石燃料工業的融資還在增加，達到1150億美元。

(中時電子報)