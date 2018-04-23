靜宜大學「HyRead ebook靜宜雲端書庫」 提升50所大專校院師生閱讀競爭力

靜宜大學「423世界書香日」，藉由臺灣最大電子書平台HyRead的吉祥物「小夜貓」進駐靜宜蓋夏圖書館，推廣豐富的圖書及雲端數位閱讀資源。（陳世宗攝）

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臺灣最大電子書平台HyRead的吉祥物「小夜貓」進駐蓋夏圖書館，讓讀者體驗創新的服務與互動；透過閱讀、拓展知識，提升校園閱讀競爭力！（陳世宗攝）
吉祥物「小夜貓」進駐蓋夏圖書館充分發揮寓教於樂；灑下閱讀種子、開出璀璨花朵。（陳世宗攝）

靜宜大學為響應聯合國教科文組織「世界閱讀日」，23日舉辦「423世界書香日：HyRead ebook小夜貓快閃蓋夏」活動；藉由臺灣最大電子書平台HyRead的吉祥物「小夜貓」進駐靜宜蓋夏圖書館，推廣豐富的圖書及雲端數位閱讀資源，讓讀者體驗創新的服務，透過閱讀、拓展知識，提升校園閱讀競爭力！

靜宜蓋夏圖書副館長劉乃毓說，靜宜大學是「HyRead ebook大學圖書館聯盟」的盟主，聯合約50所大專校院共建共享雲端圖書館，建構「HyRead ebook靜宜雲端書庫」；期盼透過蓋夏圖書館優質舒適的環境，及各項創新規劃的活動，灑下閱讀種子、開出璀璨花朵。

蓋夏圖書館典藏閱覽組姜義臺指出，HyRead為臺灣最大電子書平台，提供各年齡層所需的求知、娛樂與互動的便利易用服務。靜宜大學擔任「HyRead ebook大學圖書館聯盟」的盟主，建構「HyRead ebook靜宜雲端書庫」(http://pu.ebook.hyread.com.tw/)，聯盟內50所大專校院師生只要登入借書證的帳號及密碼，即可線上借閱逾2.3萬冊電子書及電子雜誌，不受時間與空間限制；並可搭配「HyRead 3 APP」，隨時下載閱讀、觀看多媒體有聲書等，深受各大專校院師生喜愛。

靜宜財金系四年級陳琬婷說，蓋夏圖書館優美的閱讀環境及創新的展覽主題，開啟不同領域視野，及多樣閱讀樂趣；她常使用HyRead平台，借閱英檢、有聲書及語言相關書籍，不僅能在電腦與手機閱讀，並可隨時借還，非常方便！

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