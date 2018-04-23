侯友宜、蘇貞昌交鋒 從深澳電廠到頭髮多少都可以吵

2018年04月23日 18:28 中時 張穎齊

民進黨新北市長參選人蘇貞昌23日下午抵達平溪參加放天燈活動，對於對手侯友宜的嗆聲顯得老神在在，照常與民同樂。（張穎齊翻攝）

侯友宜23日上午還在臉書PO出自己和蘇貞昌於22日晚間的照片，並說「看到我和蘇貞昌了嗎？那個頭髮比較多的是我。」較勁意味濃厚。（翻攝自侯友宜臉書）

國民黨新北市長參選人侯友宜23日上午抵達新北市瑞芳區深澳電廠預定地附近，搭船看象鼻岩，並表達反對蓋燃煤電廠的立場。此外民進黨新北市長參選人蘇貞昌也在下午抵達平溪，侯批蘇應該將深澳電廠立場講清楚，還嗆說「蘇在台北縣長任內對平溪沒帶起發展」；對此蘇則回應「我講很清楚，一定要做到安全無汙染，否則就不同意，至於平溪發展功勞是誰，大家有目共睹。」

蘇貞昌在平溪受訪表示，他的立場非常清楚，新北市有400萬人口，要過好生活，不能沒有電，他要求電廠要「安全無污染」，否則就不同意，屆時當選市長，定會為市民的健康嚴格把關。

針對侯嗆說蘇對平溪沒貢獻，蘇回應「選舉難免會講這些話，沒關係，侯性子比較急」，並說明他在擔任台北縣長時，得到許多在地專家指導，還有當年縣府團隊的用心，讓大家一起來推動平溪天燈節，藉此行銷國際，讓世界看見台灣，是多少先民們的智慧，有目共睹。

最後，侯23日上午還在臉書PO出自己和蘇於22日晚間的照片，並說「看到我和蘇貞昌了嗎？那個頭髮比較多的是我。」對此，蘇笑說「頭髮多少不重要，要看頭皮底下才最重要！」

(中時 )