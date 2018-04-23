侯友宜、蘇貞昌交鋒 從深澳電廠到頭髮多少都可以吵

民進黨新北市長參選人蘇貞昌23日下午抵達平溪參加放天燈活動，對於對手侯友宜的嗆聲顯得老神在在。（張穎齊翻攝）

友善列印
中時
民進黨新北市長參選人蘇貞昌23日下午抵達平溪參加放天燈活動，對於對手侯友宜的嗆聲顯得老神在在，照常與民同樂。（張穎齊翻攝）
侯友宜23日上午還在臉書PO出自己和蘇貞昌於22日晚間的照片，並說「看到我和蘇貞昌了嗎？那個頭髮比較多的是我。」較勁意味濃厚。（翻攝自侯友宜臉書）

國民黨新北市長參選人侯友宜23日上午抵達新北市瑞芳區深澳電廠預定地附近，搭船看象鼻岩，並表達反對蓋燃煤電廠的立場。此外民進黨新北市長參選人蘇貞昌也在下午抵達平溪，侯批蘇應該將深澳電廠立場講清楚，還嗆說「蘇在台北縣長任內對平溪沒帶起發展」；對此蘇則回應「我講很清楚，一定要做到安全無汙染，否則就不同意，至於平溪發展功勞是誰，大家有目共睹。」

蘇貞昌在平溪受訪表示，他的立場非常清楚，新北市有400萬人口，要過好生活，不能沒有電，他要求電廠要「安全無污染」，否則就不同意，屆時當選市長，定會為市民的健康嚴格把關。

針對侯嗆說蘇對平溪沒貢獻，蘇回應「選舉難免會講這些話，沒關係，侯性子比較急」，並說明他在擔任台北縣長時，得到許多在地專家指導，還有當年縣府團隊的用心，讓大家一起來推動平溪天燈節，藉此行銷國際，讓世界看見台灣，是多少先民們的智慧，有目共睹。

最後，侯23日上午還在臉書PO出自己和蘇於22日晚間的照片，並說「看到我和蘇貞昌了嗎？那個頭髮比較多的是我。」對此，蘇笑說「頭髮多少不重要，要看頭皮底下才最重要！」

(中時 )

金華演習學術研討會 聚焦「2019… 葉俊榮：國道警郭振雄、葉家豪 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。