拔管內幕！不是吳茂昆講的周五 周三民進黨中常會前就會有關鍵轉折

新教育部長吳茂昆（圖）23日首次到立法院備詢。（王英豪攝）

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旺報
、中國時報記者／

卡管滿百日，周三將舉行第二次跨部會小組會議，新任教長吳茂昆還公開宣示：周三聽取專家學者意見之後，希望在本周五決定該人事案，台大準校長管中閔若明顯違法將不聘任。不過知情人士表示，吳茂昆與黨的訊息有相當大落差，拔管關鍵轉折是周三民進黨中常會前，不是周五。

對民進黨卡管百日幕後黨政運作及前部長潘文忠去職過程相當清楚的綠營知情人士表示，潘文忠去職到吳茂昆出線的脈絡、吳銜命上任首務確實就是處理管中閔；但上周四參與政院府院黨黨團協調會議的代表們多已接獲新訊息，當時人在國外參訪的總統蔡英文透過府方傳達，她返國後將對管案火速決策拍板，設下停損點，不排除蔡英文為年底選舉轉念認賠殺出的可能。

知情人士說，以蔡英文習性與黨政運作機制，蔡英文上周六返國後這兩天，黨政內部還在猜測她的真意，特定媒體的出手與吳茂昆在立院表態拔管的接連呼應，只是按照潘文忠下台、吳茂昆上台，原定的唱本與調子走；「但對蔡英文返國前夕的變化球、吳茂昆顯然黨政訊息管道層級與政治敏感度都不夠。」

他指出，周三（25日）的第二次跨部會小組諮詢會議，其實與會成員都清楚不會有關鍵影響或結果，吳茂昆公開講周五決定台大校長聘任案，更是訊息落差嚴重。顯示吳茂昆對卡管案，過度信任教育部內部曾任職小英基金會與台灣智庫的「黨政窗口」單線領導；有濃厚英系色彩的吳茂昆，竟完全在黨政決策訊息圈外。

他進一步指出，從政院府院黨黨團協調會議內部的資訊，本周三民進黨中常會前，蔡英文與民進黨黨政協調機制就會拍板定調，關鍵時間就在這兩天。

(旺報 )

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