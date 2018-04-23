麻疹防疫大漏洞 近半數健康監測者失聯

麻疹防疫出現大「麻」煩，高達4成6監測者失聯。（疾管署提供）

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中時

國內麻疹情讓中央、地方衛生單位忙得不可開交，由於健康監測者資料不全，目前全國因麻疹而需要進行監測的人數4605人，其中高達2119人無法連繫，多達4成6失聯，防疫出現大漏洞，問題十分嚴重。

今（23）日有台北市議員反映中央政府無法掌握此次航空公司麻疹群聚個案接觸者通聯資料，導致地方衛生單位追蹤接觸者效率不彰，追查接觸者追得很辛苦，因而抱怨連連。

疾管署副署長莊人祥表示，旅客資料收集過程十分繁複，旅客資料不完整的原因，他分析原因，包括旅客護照號碼在內政部入出境旅客資料庫中查詢不到身分證資料，導致無法取得完整資料。

而且內政部「戶役政系統」有未登錄旅客實際居住地，且該系統資料欄位無電話項目；加上疾管署NIIS系統為2002年建置，對於年長者資料較不齊全，常有查無紀錄等情形發生。

因此現在只能將不完整的資料提供地方衛生局，再由防疫人員用「二條腿」親訪或是再轉介其他縣市繼續追蹤，然而麻疹疫情不容小覷，再用如此「土法煉鋼」，恐將累死三軍。

目前虎航群聚感染應要監測人數有3183人、失聯1302人，而整體麻疹監測人數4605人、失聯2119人，嚴重不容輕忽，莊人祥指出，疾管署未來將會透過中央部會間的協調，尋求解決方案，減輕第一線防疫人員工作壓力及提升防疫效率。

現有虎航4月9日至13日從日本、南韓、泰國、澳門往返桃園、高雄18航班的接觸者仍在健康監測期，疾管署希望曾搭乘該航班但未收到衛生單位聯繫追蹤的旅客，可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922），後續將有防疫人員主動關懷。

(中時 )

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