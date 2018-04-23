文創美女謝英琴抗癌成功 分享保健祕密

2018年04月23日 18:42 中時電子報 綜合報導

曾抗癌成功的文創品牌「喜瑞瓷」董事長謝英琴，以自身經歷分享抗癌後的保養之道。因為她投資生技公司、醫美診所，對保健保養也自有一套，最近她開始試用氫氣機當成保健的一部份，除了每天呼吸氫氣半小時至一小時，加上正常規律的生活及飲食觀念，再配合醫生治療，她相信癌症不該是絕症。

謝英琴在21歲就當上美容師，並開設美容工作室，還到建設公司當過業務助理，長期壓力加上飲食不正常，健康亮紅燈，年輕輕就得了子宮肌瘤，術後馬上調整作息，並開始研究健康議題，也成為廣播電台和電視台擔任主持人，分享她在健康與美容方面的知識。未料就在她事業擴大發展時，卻發現自己得了乳癌，她開始認真研讀國內外相關乳癌治療的研究，當美國研究提出跑步能降低乳癌復發率，她馬上脫掉高跟鞋，三年內完成近50場馬拉松，身體也因為不間斷運動更健康。

雖然謝英琴已抗癌成功，但環境中仍有存在許多致癌因素，她說：「平常除固定跑步運動，搭配自己打的精力湯，以及選擇較不油膩的肉類和蛋白質，來補充身體需要的能量，同時每天還會搭配遠紅外線熱療法，讓身體流汗。最近一年也開始使用新的保健新法寶，則是氫美機」。

謝英琴說自己是幸運的人，因為和氫美機製造商友荃科技董事長是朋友，在確定相關產品一切符合規定後，已使用一年多，使用後她覺得情緒比生病前更穩定，也不容易恐慌緊張，連睡眠品質都獲得改善，她認為：「健康是一切的根本，沒有健康，什麼都是空談」。

(中時電子報)