天母球場問題多 中職辦明星賽面臨挑戰

2018年04月23日 18:44 中時電子報 蔡銘仁

中華職棒29年明星賽，今(23日)宣布將在7月初，於台北市天母棒球場開戰，然而，天母球場在去年台北世大運後欠缺維護，4月初進行中職例行賽時，場地完全不像花上億台幣整修過的樣子，距離明星賽開打剩兩個多月，如何解決天母球場的狀況，會是中職一個大難題。

因應要做為世大運比賽場地，天母球場2016年就封館，斥資1.2億台幣進行整修，換上新的LED計分板、休息室重新隔間等，場內的草皮跟紅土也翻新。但大賽過後不到一年，天母球場無人使用，也沒職棒球隊認養，欠缺管理的結果，是球場內外，幾乎整個被「打回原形」。

今年4月9日，台北市體育局表示，將重新整理天母球場，包括引進人工草皮及物業管理等，委託廠商規劃有效率的管理模式。天母球場自4月8日後，剩5月18到20日還有3場中職例行賽；明星賽7月7日開打，還有近兩個月的時間可以做改善。

天母球場的問題，聯盟也明白，中職會長吳志揚表示，目前場地部分，是由體育局處理；秘書長馮勝賢也指出，體育局已有派人去看新莊跟桃園球場，做為整修球場的參考，上周他們跟體育局開會時，針對球場有做意見上的交流。

中職去年首度移師花蓮，結果花1165萬整修後的花蓮球場，場地問題不少，不少球員抱怨連連，在身上貼「這樣太危險」的標語。天母球場體質雖比花蓮好上許多，但目前場地的狀況確實不理想，聯盟應審慎處理場地問題，別讓球員入選明星賽，沒有開心反而膽顫心驚。

(中時電子報)