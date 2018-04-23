天母球場問題多 中職辦明星賽面臨挑戰

4月初中職曾到天母球場打例行賽，場地狀況並不理想。(中央社)

友善列印
中時電子報

中華職棒29年明星賽，今(23日)宣布將在7月初，於台北市天母棒球場開戰，然而，天母球場在去年台北世大運後欠缺維護，4月初進行中職例行賽時，場地完全不像花上億台幣整修過的樣子，距離明星賽開打剩兩個多月，如何解決天母球場的狀況，會是中職一個大難題。

因應要做為世大運比賽場地，天母球場2016年就封館，斥資1.2億台幣進行整修，換上新的LED計分板、休息室重新隔間等，場內的草皮跟紅土也翻新。但大賽過後不到一年，天母球場無人使用，也沒職棒球隊認養，欠缺管理的結果，是球場內外，幾乎整個被「打回原形」。

今年4月9日，台北市體育局表示，將重新整理天母球場，包括引進人工草皮及物業管理等，委託廠商規劃有效率的管理模式。天母球場自4月8日後，剩5月18到20日還有3場中職例行賽；明星賽7月7日開打，還有近兩個月的時間可以做改善。

天母球場的問題，聯盟也明白，中職會長吳志揚表示，目前場地部分，是由體育局處理；秘書長馮勝賢也指出，體育局已有派人去看新莊跟桃園球場，做為整修球場的參考，上周他們跟體育局開會時，針對球場有做意見上的交流。

中職去年首度移師花蓮，結果花1165萬整修後的花蓮球場，場地問題不少，不少球員抱怨連連，在身上貼「這樣太危險」的標語。天母球場體質雖比花蓮好上許多，但目前場地的狀況確實不理想，聯盟應審慎處理場地問題，別讓球員入選明星賽，沒有開心反而膽顫心驚。

(中時電子報)

王威晨有明星賽夢 想挑戰爸爸王… 大運會》桌球陳建安稱王 陳思羽…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。