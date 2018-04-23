中市文心路配合捷運施工 分段進行人行道與路平改善工程

2018年04月23日 19:18 中時 盧金足

台中市路平專案進度超標，目前已達487.63公里，但文心路因進行捷運綠線工程，無法一次進行路平作業，必須分段實施，建設局23日表示，去年底起針對部分已可施作路段，推動人行道拓寬與路平工程，整合沿線複雜的施工介面，汰換全線老舊的自來水管，已先完成文心路一段自公益路至大墩七街之間路段的人行道拓寬工程，4月25日起開始施作路平，預計4月底前即可完工。

文心路除受捷運綠線施工影響，沿線也有管線挖補回填、孔蓋周圍不均沉陷、路面龜裂等問題；沿線人行道路樹浮根也很嚴重，對路面同樣也有負面影響；加上無障礙斜坡道不符人本需求等問題，必須逐一改善。

市府決定分段針對全長19公里的人行道兩側進行改善，再配合捷運工程進行路平，經過市府向中央爭取，共獲7億5600萬元經費，辦理文心路19公里人行道拓寬改善，以及松竹路、北屯路、文心路、文心南路與建國路共16.1公里路平工程。

建設局長黃玉霖指出，文心路路平工程採分階段施工，首段文心路一段自公益路至大墩七街已完成老舊自來水汰換、人行道拓寬、孔蓋下地、側溝齊平重建及無障礙斜坡等路平前置作業，4月25日起進場施作道路刨鋪工程，預計4月底即可完成。

黃玉霖說，捷運綠線施工的交通陣痛期接近尾聲，除了文心路，包括河南路、松竹路，以及汙水工程施工區域路段的軍功路、東光路、東大路、水湳經貿園區周邊的中清路二段等路段，將加速進行路平工程。

截至目前全市路平專案已達487.63公里，文心路為台中市南北向的主要交通幹道，路平施工交通維持複雜度高，施工段將採夜間施工為原則，並以封閉單向及調撥車道施工方式，減少對交通的衝擊。施工期間請用路人依現場指揮人員或導引牌面配合改道行駛，以確保行車安全。

市府強調，台中市連續2年獲得內政部營建署道路考評平坦度第一名肯定，以過去3年多來路平專案的豐富經驗，遵循「以人為本」、「提升品質」及「減少挖補」三大原則，陸續將文心路路平專案做到最好，接續規畫未來「路平2.0」目標。

(中時 )