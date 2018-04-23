竹南學生數增長公校教室不足私校擔心

面臨家長都優先選擇公立學校，竹南私立君毅中學祭出各項獎學金招攬學生。（校方提供）

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近年少子化趨勢不斷攀升，但苗栗竹南地區卻因為工業區、尚順百貨的進駐，導致人口逆勢成長，學校也開始出現「增班」現象。照南國中教務主任鄭有志表示，下學年新生人數超過560人，必須開設19班以上，即使部分專科教室改為一般教室，但還是無法解決教室不足的問題。面臨公校增班的問題，私校坦言「雪上加霜」，但仍會力整辦學方針，引進多元教學資源。

照南國中位處精華地帶，學校老師辦學認真，加上擁有縣內首間的資優資源班，成為竹南地區家長的首選。鄭有志指出，目前可容納17班約510位的學生，但下學年新生人數超過560人。

必須開設19班以上，但原本校內教室已經不足，即使部分音樂、家政專科教室已改為一般教室，但專科教室必須存在，持續增班可能會拖垮教育品質，也會影響到學生受教的權益。

面臨公立學校增班的問題，私立君毅中學主任公關主任江政昌坦言是「雪上加霜」，不過近年君毅力求轉型，培養學生帶得走的能力，引進多元教學資源，舉辦小六基本學力競試，提供競試成績前30名，每人1000元獎學金，吸引有興趣就讀君毅的國小6年級學生參加考試，讓家長放心將孩子送到君毅念書。

縣府教育處表示，照南國中是否要增班仍須等到5月5號國中新生報到實際狀況人數做決定。但目前竹南國中新建校舍近日落成啟用，建議家長選擇就讀鄰近學校，必要時也會啟動額滿機制，將依設籍時間等條件，決定學生入學優先順序。

(中時 )

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