瓊瑤御用導演劉立立病逝！徐乃麟：她終於解脫了

2018年04月23日 19:32 中時 林淑娟

徐乃麟當年曾演出《海鷗飛處彩雲飛》、《庭院深深》、《婉君》等多部瓊瑤戲，3年前導演劉立立的老公董今狐過世時，徐乃麟還為其主持告別式。他23日聽聞纏綿病榻10多年的劉立立病逝消息時心情複雜，「她因生病折磨這麼多年，實在是蠻可憐也殘忍的！不但她痛苦，週邊的人也辛苦。所以一方面不捨，一方面也為她高興，終於解脫了！」

他說，劉立立人很好、個性大剌剌，是個非常有深度涵養的導演，對於詮釋瓊瑤的戲有她獨到之處，是最能掌握瓊瑤戲劇張力的不二人選。當年合作時，劉立立對他非常好，「大家在片場對劉導很敬畏，只有我在片場最會逗她開心，讓她氣不起來。而且她真的很幫我，當時要軋戲、主持，她都會先幫我趕戲，對我很照顧！」就是因為有這份情，董今狐導演過世時，他義不容辭幫忙主持告別式。他六、七年前曾去探望生病的她，雖然她當時可能已經不知道是誰來了，但他就是想去表達自己的一點心意。

當年瓊瑤帶著導演劉立立一起從電影圈轉戰電視，李天柱一連演出前四部《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《庭院深深》、《在水一方》，與劉立立有深厚交情，和劉立立都同樣是虔誠基督徒的他表示，已為劉立立的靈祈禱，祝福她得到安息。

李天柱表示，就他所知，有很長一段時間大多是劉立立在負責董家的經濟，幾年前他拍《後宮甄嬛傳》時，曾擔心劉立立病倒後，董家的生活會有問題，還找過劉雪華、製作人何琇瓊、導演沈怡等人討論過是否要一起拍部戲義演，把戲的所得弄個基金會來幫助他們，可惜這想法後來不了了之。

定居上海的劉雪華最近正進新劇組拍戲，一整天都沒接手機，因此無法獲得其回應。

(中時 )