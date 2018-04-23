周大觀文教基金會頒發「2018年全球熱愛生命獎章」給致力荷台傳愛的夫妻唐睿謙、林士琪

靜宜大學董事長蘇耀文主教、校長唐傳義、周大觀文教基金會創辦人周進華、董事長郭盈蘭等，23日一起種下希望之樹，期望各界一起見證愛使生命發光！（周大觀文教基金會提供）

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周大觀文教基金會23日頒發「2018年全球熱愛生命獎章」，給30多年如1日，致力於荷台傳愛的夫妻唐睿謙、林士琪；嘉勉夫妻兩一起攜手打造非洲20多所小學，義助6萬多非洲貧童。（周大觀文教基金會提供）

靜宜大學、周大觀文教基金會為提倡「靜情揮灑‧讓愛發光」，推動「種下希望‧跨國行愛」，23日頒發「2018年全球熱愛生命獎章」給30多年如1日，致力於荷台傳愛的夫妻唐睿謙、林士琪；嘉勉他們夫妻兩一起攜手打造非洲20多所小學，義助6萬多非洲貧童，讀出新希望，散發光與熱。

周大觀文教基金會總執行長趙翠慧說，為回應靜宜校友要求，將該校傑出校友林士琪用眼淚唱成珍珠《神劇》的愛傳出去，特提前頒發第21屆全球熱愛生命獎章，肯定荷台傳愛夫妻唐睿謙（荷蘭籍Rutger J B Tamminga）、林士琪（靜宜大學夜間部中文系1981年畢業的傑出校友）。

唐睿謙出生荷蘭官宦世家，父親為人清廉，兄長各為建築師與醫生；唯獨他心繫世界和平，立志洞悉並解決社會問題，荷蘭格羅寧根大學學業後，即跨國參與世界社會服務。林士琪從小靠著意志和努力半工半讀完成學業後，前往被世界遺忘的土地，服務弱勢居民改善他們的生活。

趙翠慧指出，唐睿謙、林士琪賢伉儷，從全球各界推薦2616位熱愛生命獎章候選人中脫穎而出，肯定夫妻兩30年如一日，攜手跨國千辛萬苦行愛‧打造非洲20多所小學，教育出6萬多非洲貧童新希望；也為亞洲創辦6所覺愛瑜珈道場，栽培出兩岸四地5萬多生命教育生力軍。

靜宜大學董事長蘇耀文主教、校長唐傳義、副校長王俊權、周大觀文教基金會創辦人周進華、董事長郭盈蘭等，23日一起種下希望之樹，還發表歷經各種磨難‧把眼淚唱成珍珠的自傳《神劇》嘉惠弱勢，期望各界一起見證愛使生命發光！

(中時 )

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