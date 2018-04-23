大陸與印度將在27日舉行非正式高層峰會

2018年04月23日 21:38 中時 陳文和

中國大陸與印度這兩個經常互別苗頭的新興經濟體，在歷經一觸即發的洞朗軍事對峙危機後，正努力改善彼此關係。陸印外交部22日宣布，陸國家主席習近平與印度總理莫迪，預定27到28日在陸湖北省武漢市舉行非正式峰會，期望為兩國關係建立新里程碑。

陸外交部長王毅和印度外長史瓦拉吉女士在北京會談後，於聯合記者會上宣布兩國領導人將舉行2天「非正式會晤」。國際媒體預計雙方將商討有關邊界爭端和西藏等議題。

王毅表示，今年以來，在陸印兩國領導人關心引領下，雙邊關係保持積極發展勢頭。習莫非正式峰會即將登場，雙方要抓緊籌備，確保圓滿成功，並以此為契機，增進戰略互信，深化務實合作，妥善處理分歧，實現共同發展，為促進地區和世界的和平發展作出貢獻。

王毅強調：「我們的共同利益遠遠超過了分歧，除了追求持久的友誼，互利合作和共同發展外，兩國別無選擇。」。他也強調說：「這次峰會將大大加深兩大鄰國之間的相互信任。我們將確保這次非正式峰會取得圓滿成功，成為中印關係史上的新里程碑。」

史瓦拉吉表示，印方願與陸方共同推動領導人非正式峰會，以深化領導人友誼，增進兩國互信，將印陸戰略合作夥伴關係提升到新的高度。 她說：「莫迪和習近平將會面，交換彼此對於雙邊和國際事務的意見。就整體和長期發展來說，兩國要持續促進溝通。」

陸印兩個核武強權在2017年6月於洞朗高原軍事對峙73天，雖然最後和平收場，但雙方邊界爭議仍未根本解決。印度對陸方在南亞拓展軍事和經濟多有提防。陸「一帶一路」的交通和能源項目都影響到印度周邊，包括印巴高度爭議的喀什米爾地區和印度鄰國斯里蘭卡、尼泊爾等。

莫迪另預定6月赴陸青島參加上海合作組織領導人峰會。陸印雙方領導人在短時間內兩次會談，實屬罕見，加上習近平過去也未曾在北京以外的城市，與外國領導人會晤，使得莫迪的訪問顯得相當不尋常。

(中時 )