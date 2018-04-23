搶攻母親節檔期 法國美妝祭超殺優惠

2018年04月23日 19:07 中時 吳娮翎

蘭蔻 絕對完美底妝入門組，3100元起。（蘭蔻提供）

迪奧J'adore Injoy愉悅淡香水新光三越體系獨家。（迪奧提供）

DARPHIN全效舒緩精華液，2500元。（DARPHIN提供）

蘭蔻絕對完美黑鑽奧秘霜 (填充瓶)50ml，1萬5800元。（蘭蔻提供）

Sisley母親節全能乳液保養組價值9507元，特價7200元。（Sisley提供）

Sisley母親節極致美白全日防禦精華特惠組價值1萬2167元，特價9500元。（Sisley提供）

香緹卡梔子花美白精華組，特價1萬1000元。（香緹卡提供）

歐舒丹L’OCCITANE青春賦活組原價6180元，體驗價5680元。（歐舒丹提供）

母親節檔期開打，歐美品牌除了祭出加大版，更趁勢推出強勢新品，讓鐵粉帶經典也順手買新品，業者表示，保養有固定客群，彩妝才是決勝關鍵，因此在彩妝新品與特惠組，都會加入小ml體驗組，吸引新客衝高業績。

法國頂級保養專家Sisley，以植物美容學為品牌精神，1976年創立以來，備受名媛貴婦青睞，品牌除了提供個人化的美妝諮詢，今年母親節更推出強勢底妝產品「極致美白粉凝精華」，並針對母親節檔期祭出經典明星商品回饋消費者，全能乳液保養組、極致美白全日防禦精華組、抗皺活膚前導水精華組都在特惠之列。

歐舒丹則祭出滿額好禮，單次消費指定商品折扣後滿3800元，贈白皇后綻白晶露30ml、白皇后綻白凝霜8ml、白皇后化妝包；滿5800元加贈草本修護洗髮乳75ml、玫瑰皇后沐浴膠75ml、絨布抽繩提包；滿8800元再加贈迷你花香禮盒、600購物金。

蘭蔻祭出7組特惠組，包括經典超進化肌因修護系列、超緊顏白金淡斑系列，另有包括超輕盈UV提亮素顏霜、絕對完美脣膏、絕對完美水脣釉等。

母親節檔期適逢香緹卡20周年，品牌精選五月玫瑰系列與鑽石緊緻抗老系列保養品，更加入防護產品與好萊塢巨星最愛的底妝組合，最高折數下殺7折起。

迪奧母親節強攻話題新品，包括凍妍新肌系列、超完美持久氣墊粉餅皮革質感訂製版、雪晶靈透亮光采精華乳、精萃再生光燦淨白乳霜、超級夢幻美肌萃都在特惠之列，甚至秒殺款花漾迪奧親吻淡香水也特別備貨，讓媽媽買得開心。

(中時 )