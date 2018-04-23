60年老照相館關門 南藝大師生移植設備籌備開展

2018年04月23日 19:13 中時 程炳璋

南藝大學生開始搬遷新榮光老相館設備。（程炳璋攝）

相機進入數位時代後，傳統老相館一家家退場，台南市南門路上一家「新光榮」老照相館歷經60年，至今還保有膠卷式拍攝與沖印設備，老闆方榮靈4月8日過世，他生前向台南藝術大學表明捐贈設備意願，校方計畫將移植相館的全部設備，舉辦展覽，師生23日正式展開搬遷。

「老相館的價值在店的樣貌與傳統設備」台南藝術大學音像藝術媒體中心主任曾吉賢表示，「新光榮」是台灣少數尚保有老派攝影棚及膠卷式沖印的照相館，很多老一輩民眾都保存著在老相館拍照的記憶，保存老相館的物件不只是懷舊，更令人省思媒材的世代更替。

85歲的方榮靈在年輕時是台南今日相館的會計，與幾位員工學習攝影，之後皆自行創業開設相館。因為數位相機時代來臨，方師傅自感身體漸差，遂找上曾吉賢，希望捐贈店內所有老相館設備給學校。

南藝大除了典藏老相館的設備，更及時在方榮靈生前拍攝他的口述歷史，他在4月初過世後，家人找出更多攝影手稿，全數捐給校方。

南藝大23日到店內班發感謝狀給方家人，隨即開始搬遷，校方打算不只移植設備，更要保存整座相館，今年底前先舉辦「新光榮」老相館的展覽，未來再找空間重建老相館的擺設。

(中時 )