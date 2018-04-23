留住在地人才 三所大學打造雲林青創基地

「雲林青創基地」在虎尾科大舉行揭牌儀式。（張朝欣攝）

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雲林縣政府為協助青年在地就業及返鄉創業，與縣內3所大專院校共同成立「雲林青創基地」，23日在虎尾科大舉行基地揭牌儀式，藉此建構媒合研發與產業的創新創業「生態圈」，達到人才與技術落地生根目標。

推動青創人才扎根，「雲林青創基地」揭牌儀式由縣長李進勇、行政院科技部中部科學工業園區管理局局長陳銘煌、行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長許根尉、虎尾科大副校長楊達立、雲林科大副校長方國定、環球科大校長陳益興共同主持。

李進勇表示，縣內3所大專院校共同努力下，多年來已培育許多優秀人才，青創基地的成立可成為重要產、官、學合作聯繫平台，透過全方位育成中心協助，提供在地青年免費創業諮詢服務，讓年輕人的創意發揮更多元的價值，同時聯結在地業界資源。

陳銘煌、許根尉代表行政院肯定青創基地的成立，鼓勵在地青創團隊利用基地的豐富資源，成為大專院校學生畢業後即可進入科學園區就業的媒合管道，打造基地成為創業生產計畫的一環，讓在地青創人才看見不一樣的未來。

虎尾科大副校長楊達立指出，雲林青創基地成立後，將規畫一系列政府創業資源與青年創業展示區、不定期安排交流座談會，藉由講座分享讓新創家與企業有1個自由開放的交流平台，建立產、官、學共構平台，成為企業參與產學合作的最佳夥伴。

(中時 )

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