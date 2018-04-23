雕塑家、哲學博士老闆、電宰公司總經理的鋼與紙展覽

2018年04月23日 19:14 中時 周麗蘭

林俊男的紙雕作品「外太空收訊返聽」，材質是廢棄報紙與手抄紙，抽象與具象意味都具備。（周麗蘭攝）

虎尾科技大學副教授林俊男在摩爾花園推出「紙、鋼」雙個展。（周麗蘭攝）

從事專業土雞電宰生意的凱馨實業總經理鄧學凱，以鄰居、飯友身分擔任贊助者。（周麗蘭攝）

摩爾花園老闆是留學德國的哲學博士李松根（中）。（周麗蘭攝）

一個雕塑藝術家、一個哲學博士餐廳老闆、一個電宰生意總經理的三腳貓關係，促成在雲林鄉下一座西班牙建築餐廳裡的紙作品、鋼作品展覽，給人來雲林一個理由，創造一件值得談的事。

虎尾科技大學副教授林俊男是雕塑藝術家，與凱馨實業總經理鄧學凱因去年台灣燈會一件作品開始交流；凱馨實業在西班牙建築的摩爾花園附近，又與留學德國的哲學博老闆士李松根結識，三人產生「三腳貓」關係。

林俊男、鄧學凱、李松根兩年來在吃飯、喝酒、講話中產生促成一件事的念頭：林俊男提交作品、李松根出場地、鄧學凱出錢，23日起到6月17日在摩爾花園二樓展出。

摩爾的二樓從未開放過，處女秀獻給藝術作品，林俊男以回收的紙、鋼為素材，量身打造41件作品，美感超乎想像。

林俊男表示，鋼與只是兩個完全不同的元素，共通點是日常生活都可看到。紙原是圖像與文字的載體，是個配角，就像人受到意識形態支配也只是配角，以紙為創作讓它當主體，反思當一個人要如何成為一個人，不受支配與宰制。

林俊男說，人的身心連結在一起就是快樂的樣態，這次作品與空間也融合在一起，發想的起點是如此。

贊助者鄧學凱說，收穫最大是他，作為雲林人一直覺得雲林好像習慣沒有甚麼值得來、值得談，沒有一個理由來做一件事情，他向兩位老師討教要讓人來雲林不能只靠放煙火式活動，也許可以在一個固定場所，慢慢讓人、事、地方一直發聲。

李松根妙語如珠表示，摩爾花園在斗六是相當突兀的，第一次發現不突兀是林俊男突兀的藝術品進來之後發覺滿好的。

(中時 )