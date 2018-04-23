遠東影展台灣之夜 林青霞再次感謝拿獎：此生無憾

2018年04月23日 19:33 中時 潘鈺楨

義大利遠東影展20日於義大利北部歷史古城「烏迪尼」隆重登場，今年由文化部影視及流行音樂產業局補助、由國家電影中心與遠東影展策畫的台灣專題，包括世界首映《誰先愛上他的》、國際首映《角頭2：王者再起》、歐洲首映《幸福路上》等最新國片，皆在義大利隆重放映，而今年度榮獲影展頒發終身成就獎「金桑獎」的台灣資深影人林青霞，也蒞臨影展，與近1200位來自世界各地的影展選片人及當地觀眾。

22日晚間在當地舉辦「台灣之夜」，邀請國際重要選片人及各國貴賓，現場齊聚超過200位的國際貴賓。晚會由駐義大利代表處侯清山大使開場，他特別感謝主辦方義大利遠東影展對台灣電影的重視與支持，透過影展努力，能持續提供歐洲地區的觀眾接觸到台灣類型電影，並讓電影的交流在此能成為一個共同的國際語言。侯大使表示，希望未來能固定保持雙邊交流，讓各種類型的台灣電影能在此被看見，增加國際能見度，期待能促成海外推廣及市場的蓬勃發展。

出席台灣之夜的林青霞，再次感謝影展邀她參與於20日盛大舉辦的授獎典禮。林青霞在會中唱名感謝生命及事業中的重要夥伴，她感念瓊瑤女士為她寫了第一部電影《窗外》，從此改變一生，也回顧12年在台灣拍片、10年在香港發展，成為所有華語地區的電影傳奇，甚至遠東影展的催生更是因為該展創辦人巴拉切蒂（Sabrina Baracetti）看了《重慶森林》而創始影展，現在能夠親臨影展獲頒終身成就獎，她認為此生已無憾。

為提高台灣商業及類型電影於歐洲地區曝光，今年文化部影視及流行音樂產業局補助國家電影中心與遠東影展共同策劃「台灣專題」，其中《誰先愛上他的》徐譽庭、許智彥導演、《角頭2：王者再起》顏正國導演及演員黃尚禾、《幸福路上》宋欣穎導演等劇組獲邀參展，與當地觀眾直接面對面暢談分享。此外，《誰先愛上他的》、《角頭2：王者再起》、《幸福路上》、《帶我去月球》入圍正式競賽單元，要由義大利觀眾票選選出「金桑椹獎」，台灣電影將與多部亞洲片角逐首部電影的導演最高殊榮。

遠東影展於4月20日至4月28日舉行。

(中時 )