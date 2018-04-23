後灣天然珊瑚礁鹽太特別 楊美雲積極推廣在地特色遊程

2018年04月23日 19:45 中時 謝佳潾

恆春後灣人楊美雲，10多年前靠「家傳手藝」到海邊挖天然珊瑚鹽、再煮鹽並研發豆腐乳等產品翻身，成功後還積極向社區推廣這項深具特色的旅遊行程。（謝佳潾攝）

恆春後灣人楊美雲，10多年前靠「家傳手藝」到海邊挖天然珊瑚鹽、再煮鹽並研發豆腐乳等產品翻身，成功後還積極向社區推廣這項深具特色的旅遊行程。（謝佳潾攝）

恆春後灣人楊美雲，10多年前靠「家傳手藝」到海邊挖天然珊瑚鹽、再煮鹽並研發豆腐乳等產品翻身，成功後還積極向社區推廣這項深具特色的旅遊行程。（謝佳潾攝）

在恆春後灣社區土生土長的楊美雲，10多年前遭逢家中生計陷入困境，但她沒有被打倒，反而靠「家傳手藝」到海邊挖天然珊瑚鹽、再煮鹽並研發豆腐乳等產品翻身，且在成功後還積極向社區推廣這項深具特色的旅遊行程，盼為地方帶來不一樣的風景。

楊美雲回憶指出，當年家中經濟不好，大家想盡辦法就為度日，而那時她突然想到，小時候時常看見媽媽到海邊的珊瑚礁洞挖鹽回來煮或曬，再將海鹽成品拿去賣掉換錢，家裡因此好過不少，所以她萌生如法炮製的念頭，盼能「重操舊業」翻身。

楊美雲為翻轉家中經濟，不僅學媽媽去挖珊瑚鹽回家煮，還與人拜師學藝學做豆漿、豆腐、豆花及豆腐乳等技術，她說，天然的珊瑚鹽滷是製造食品非常好的素材，完全不含防腐劑，在現今重視食安的時代而言，有很好發展的市場，甚至堪稱特別吃香。

楊美雲照著自己的規畫，一步一步走出自己的路，不僅如願翻轉家中經濟，還推出「旅遊學習農莊」的旅遊行程，藉由父親留下的農地搭建小小農舍，帶領遊客在內體驗後灣最道地的鹽滷豆腐、炒海鹽等遊程。她說，這項小旅行讓她看見後灣不一樣的風景。

她強調，她在每位遊客臉上看見的滿足感，足以證明後灣社區是可以發展在地觀光的，但需要大家同心協力一起推廣，並一起愛這塊土地

(中時 )