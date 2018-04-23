全台最晚婚縣市 北市女性平均32歲生第一胎

2018年04月23日 20:00 中時 吳堂靖

根據內政部資料顯示，去年全國結婚率創下近7年最低點，其中台北市男性和女性初婚平均年齡分別是33.7與31.5歲，為全台結婚年齡最高，也最晚婚的縣市，連帶影響生育年齡，北市女性第1胎平均年齡為32.54歲，居全國首位，台北市衛生局長黃世傑提醒，要迎接健康新生命就要做好孕前準備

依據衛福部資料顯示，超過35歲的高齡產婦容易發生不孕、流產、高血壓、妊娠糖尿病等高危險妊娠合併症，隨著孕婦年齡升高，胎兒染色體異常或發生其他先天性缺陷的發生率也隨之增加。

此外，40餘歲以上的準爸爸，除可能生育力下降外，也與寶寶罹患自閉症、精神分裂症或躁鬱症等疾病相關，顯示晚孕對寶寶的健康有相當影響。

衛生局表示，婦女懷孕期間除了要定期接受10次免費產前檢查、1次超音波檢查、補助24至28週孕婦接受妊娠糖尿病篩檢、35至37週孕婦接受1次乙型鏈球菌篩檢，以及2次孕婦產前健康照護衛教指導外，更額外提供設籍台北市之「孕婦唐氏症篩檢」，為新生兒的健康把關。

衛生局提醒，凡設籍台北市已婚未生育第一胎之夫、妻或配偶設籍臺北市之新移民，可至轄內80家特約醫療院所參加「婚後孕前健康檢查」及「孕婦唐氏症篩檢」，相關訊息可至衛生局網站（https://health.gov.taipei）查詢。

(中時 )