許光漢、張軒睿推薦 讚嘆《尋愛偵探阿洛伊斯》想像力

李劭婕認為電影將寂寞呈現得非常深刻。（牽猴子提供）

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《尋愛偵探阿洛伊斯》一片探討「孤獨」。（牽猴子提供）

柏林影展榮獲影評人費比西獎的《尋愛偵探阿洛伊斯》，日前在金馬奇幻影展的首映會全場爆滿，結束後獲全場鼓掌致意，好評延燒；23日下午電影舉行媒體試映，主演台劇《我的男孩》的三位鮮肉男星許光漢、張軒睿和章廣辰熱情出席並大力推薦。

張軒睿說電影讓他深感現代人時常陷溺在幻想的世界，其實是滿可怕的事情，也表示本片讓他想起浪漫科幻愛情經典《雲端情人》。許光漢對於片中幻想與現實的結合大為讚嘆，也稱讚充滿想像力的世界令人印象深刻，而章廣辰更認為本片如現實版《黑鏡》般引人深思。曾演出《時下暴力》、《一把青》的女星李劭婕也身著藍衣俏麗出席，認為電影將寂寞呈現得非常深刻，並盛讚：「攝影美到不行。」

《尋愛偵探阿洛伊斯》描述內向的私家偵探男主角，因為一場竊案而意外與女小偷開啟一場「電話夢遊」的心理遊戲，兩人的對話卻逐漸成為彼此跨出封閉世界的契機，浪漫又孤獨的劇情和絕美攝影，時常讓各大影評人將本片與科幻愛情經典《雲端情人》相比。

國際新銳導演托比亞斯諾雷（Tobias Nölle）認為，「孤獨」以及對孤獨的恐懼，是人性的中心，也是我們之所以渴望愛、期待與他人連結的原因，更讓現在的社群媒體席捲了整個社會。片中男主角害怕與他人接觸，只透過攝影鏡頭偷窺整個世界，活像隱形的鬼魂一般，直到女主角的出現，才漸漸拾回人性該有的溫暖。導演表示他對這樣的角色特別有興趣，「孤獨」這個主題也成為了他藝術創作的動力，並強調每個人都需要他人作為反射出自我的鏡子，才能感覺到自己活著，而男主角阿洛伊斯也不例外。電影將5月11日在台上映。

(中時 )

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