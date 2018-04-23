黃子佼下跪求婚畫面曝光！一次逼哭兩個女人

2018年04月23日 19:41 中時 林淑娟

卜學亮看到數十年好友求婚成功的感人畫面開心自拍。（翻攝張小燕臉書）

黃子佼下跪求婚畫面曝光。（翻攝張小燕臉書）

張小燕曝光愛徒1988年時演短劇的舊照片。（翻攝張小燕臉書）

張小燕曝光她與愛徒黃子佼在電台的舊照片。（翻攝張小燕臉書）

《高塔公主》開心慶功。（台視）

孟耿如、莫允雯閨蜜反目。（台視）

黃子佼於3月30日46歲生日當天，在恩師張小燕（小燕姊）、好友卜學亮、李明依等人見證下，向交往5年的女友孟耿如求婚成功，當時他搞烏龍，把孟耿如戴著閃亮亮求婚戒的大合照上傳到臉書，讓這樁好事意外曝了光。事隔半個多月，小燕姊23日在臉書po出當晚黃子佼讓兩個女人因他而流淚的照片，讓許多網友看了直呼好感動。

小燕姊23日在臉書貼出上月底愛徒黃子佼向孟耿如求婚的多張照片，照片的她自己和被求婚的孟耿如都是感動到頻頻拭淚，小燕姊寫著：「今天想讓你看到兩個女人的眼淚，都是為了他！我的眼淚，是娘的眼淚，終於等到這一刻！女孩的眼淚，是就是他咯！要跟他開始一起過日子！他求婚，她說她找到一個比她自己還要對她更好的男人！」照片中的他們感性又可愛，「大師兄」卜學亮還用孟耿如感動拭淚的畫面當背景開心自拍。

晚上正忙著工作黃子佼笑說，他不知道小燕姊為何發照，可能是有感而發吧。直到工作告一段落，他認真看了小燕姊的發文，忍不住讚嘆恩師：「蠻酷的，她找到舊的照片，連我自己都沒有！其中一張是《綜藝萬花筒》演短劇，另一張是在電台的照片。小燕姊竟然有！我嚇到了！」

孟耿如與莫允雯主演的台視、東森《高塔公主》收視逐步攀升，上週六劇中兩個閨蜜因為男人正式決裂，莫允雯狠狠呼孟耿如巴掌，兩人爭吵激烈各有立場，也都哭得揪心，在網路上更掀起一波漣漪，形成「王米娜」和「殷格麗」兩派支持人馬的對立，看到觀眾那麼入戲，兩個當事人都很開心，孟耿如笑說：「這對我們來說就是最棒的回饋了，看到大家為自己支持的角色說話真的蠻逗趣的。」

戲裡被呼巴掌的孟耿如表示，當時只想著如何呈現角色，得知這場戲引發許多共鳴，她表示，連田中千繪都特地跟她說看到哭了，「如果能感動或挖掘到觀眾內心世界，那被打這巴掌當然值得」。莫允雯則表示，導演一再提醒她跟孟耿如「記得妳們都沒有錯、妳們只是愛上了同一個人」，所以播出後看到觀眾真的分出兩派爭論，也代表她們做到了！

●張小燕臉書全文：

今天想讓你看到

兩個女人的眼淚……

都是為了他！

我的眼淚……是娘的眼淚，終於等到這一刻！

女孩的眼淚……是就是他咯！

要跟他開始一起過日子！

那天是2018.3月30在佼生日的晚餐中！

他求婚，她說她找到一個……比她自己還要對她更好的男人！

三十年前

1988.我在華視攝影棚，他來參加比賽，

我看到了一個……比我自己還愛表演的男孩！

小燕姊 4.23.

#兩個女人的眼淚

#三十年

#我找到了比我還愛表演的男孩

#他找到了他的女人

#大師兄開心的笑了

(中時 )