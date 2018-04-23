高鐵南延今開審查會議 暫不延長

2018年04月23日 20:02 中時 王思慧

交通部今召開「高鐵延伸屏東新闢路線可行性研究報告」審查會議，針對高鐵南延2方案進行審查，因為學者認為可行性評估有疑義，交通部次長王國村表示，將擇期再召開審查會議。也就是說高鐵暫不延長。

主持會議的次長王國材表示，與審查委員充分了解屏東縣民的期待與需求，但因尚有國土規劃、屏東站址規劃、台鐵轉乘優化、屏東地區產業發展及運量預測等議題需再補充與釐清，報告修正後，將擇期再召開審查會議。

交通部高鐵局去年委託台灣世曦公司，進行高鐵延伸屏東新路線可行性研究，報告提出2個方案，其中方案1為從高鐵燕巢岔出，經費需500億元，全長共13.2公里；方案2為從高鐵左營分岔，經費需489億元，全長17.5公里，2個方案工期都約需11年。報告中估計屏東站營運期間一年收入為13億元，預估每天有4千多名旅客進出，而高雄站的旅運人次，在屏東設站後將略減，預估每天約有3千人轉移到屏東。

參與審查會議的淡江大學運輸管理學系教授張勝雄表示，這份報告在票箱收入、運量都明顯高估，尤其是運量，必須確定後才能估算經濟效益，並得知有多少票箱收入，但在運量被高估的情況下，後續的財務分析參考價值低。

張勝雄換算，若都以左營站移轉來計算，以每天雙向1萬人次、每人次18公里、每延人公里4.1元來算，一年365天也只會產生2億7千萬元收入，不足13億。

他指出，收入高達13億，代表有大量的旅次都是新增的，報告卻未說明這麼多旅次從何而來，顯然財務、運量都已高估，直言「這是不可行的計畫」。

高鐵在1990年首度進行可行性研究時，第一階段就將基隆、屏東都納入，但結論是兩地長途旅次不足，在第一階段評估時就已被刪除。這次再評估，相關經濟、財務指標仍未達水準。最後會議決議，要求報告內容需再修正， 擇期再召開審查會議。

(中時 )